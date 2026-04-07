Dopo la qualificazione ai Mondiali che inizieranno a giugno, la Nazionale Africana ha deciso di trattenere per alcuni giorni i propri giocatori

Jacopo del Monaco 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 11:16)

Di recente, il calciatore dell'Espanyol Charles Pickel ha vissuto un'esperienza abbastanza insolita. L'ex centrocampista della Cremonese, infatti, gioca per la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo e la scorsa settimana ha ottenuto la qualificazione per il Mondiale che inizierà nel mese di giugno. Nonostante la fine della sosta per le Nazionali, però, la Federazione Calcistica del Paese africano ha deciso di trattenere i propri giocatori per i festeggiamenti ed anche impegni istituzionali. A causa di quanto accaduto, Pickel ha saltato una partita della Liga Spagnola e soltanto ieri sera ha fatto ritorno a Barcellona.

Pickel torna all'Espanyol: l'attaccante trattenuto per i festeggiamenti — Da diversi anni, il calcio africano è ben noto per episodi singolari. L'ultimo tra questi riguarda la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo che, dopo 52 anni, tornerà a giocare la massima competizione intercontinentale. Normalmente, al termine della sosta per le Nazionali, i giocatori tornano nei rispettivi club, ma per i congolesi non è stato così. Il quotidiano spagnolo Marca, infatti, ha riportato che i calciatori sono stati trattenuti nel Paese africano per continuare i festeggiamenti del risultato raggiunto. A questi, poi, si unisce anche l'impegno istituzionale durante il quale il presidente del Paese Felix Tshisekedi ha insignito i giocatori del titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale del Leopardo. Questi eventi, quindi, hanno impedito il rientro dei giocatori.

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Tra i calciatori congolesi c'era anche Pickel. A causa di questi impegni, il giocatore dell'Espanyol ha saltato la partita della Liga contro il Betis Siviglia che, così come gli avversari, ha dovuto fare a meno di Bakambu per lo stesso motivo. Ieri sera, il centrocampista ha fatto ritorno in Spagna ed ora Manolo González, tecnico dell'Espanyol, potrà averlo a disposizione per il derby catalano contro il Barcellona di Hansi Flick. L'allenatore, però, ha provato fastidio nei confronti di quanto accaduto ed il club ha già presentato un reclamo formale alla FIFA.