Allo Zini inizia subito in salita la domenica della Cremonese, che dopo appena 16' si ritrova sotto di due gol contro il Bologna, realizzati da Joao Mario e Jonathan Rowe. Un primo tempo in difficoltà per gli uomini di Giampaolo. Nella ripresa, invece, i grigiorossi reagiscono, ma il gol dei padroni di casa arriva soltanto allo scadere, quando, Federico Bonazzoli realizza un calcio di rigore al 91'. Poi il direttore di gara pone la parola fine sul match e la Cremonese avrà tutti i riflettori puntati sul match di domani tra Lecce e Atalanta, dove i salentini potrebbero "spingere" i grigiorossi nella zona rossa. Al termine del match, Marco Giampaolo ha commentato così il successo: "Malgrado il risultato, la squadra ha lottato. Pensiamo alla prossima partita".