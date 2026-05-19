La Scozia ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale 2026 con un’iniziativa che ha subito attirato l’attenzione dei social: la federazione ha infatti pubblicato un video “retro”, in stile vintage, con grafiche e musiche che richiamano le vecchie edizioni delle competizioni internazionali. Il contenuto è diventato rapidamente virale, raccogliendo migliaia di commenti e condivisioni da parte dei tifosi.

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I convocati della Scozia in vista del prossimo Mondiale

La rosa è composta da Craig Gordon, Angus Gunn e Liam Kelly per il reparto portieri. In difesa figurano Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar e Kieran Tierney.

A centrocampo spazio a Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean e Scott McTominay. In attacco sono stati convocati Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland e Ross Stewart.

Tra i nomi presenti nella lista, i calciatori che militano in squadre italiane della Serie A 2025/26 sono quattro: Scott McTominay e Billy Gilmour (Napoli), Lewis Ferguson (Bologna) e Che Adams (Torino). Un dato che conferma quanto il campionato italiano continui a essere un punto di riferimento importante per diversi protagonisti della nazionale scozzese.

La selezione guidata dal ct Steve Clarke arriva al torneo con un gruppo compatto e fisico, che unisce giocatori esperti e giovani in crescita. L’obiettivo dichiarato non è solo partecipare, ma provare a sorprendere in un Mondiale in cui la Scozia non parte tra le favorite ma punta a recitare il ruolo di outsider pericolosa.

Con diversi elementi impegnati nei principali campionati europei e un nucleo ormai rodato, la Scozia si presenta al Mondiale con la convinzione di poter mettere in difficoltà anche avversarie più quotate. L’effetto sorpresa resta uno degli obiettivi principali del percorso internazionale della nazionale.

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