London calling! La storia del derby tra Arsenal e Chelsea

Dal record di pubblico degli anni '30 alle sfide tra Wenger e Mourinho: quella tra Gunners e Blues non è mai una partita come le altre.

Alessandro Savoldi 14 marzo - 12:29

Arsenal e Chelsea sono due dei più importanti club di Londra. Domenica 16 marzo si sfideranno per la 211a volta all’Emirates Stadium, dove i Gunners andranno a caccia di punti per mantenere il distacco sul terzo posto, mentre i Blues vorranno conservare il quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il bilancio di Arsenal-Chelsea — Pur non essendo la partita più sentita dalle due tifoserie, quello tra Arsenal e Chelsea è sicuramente un derby importante nella capitale. Il primo scontro diretto risale al 1907, quando a imporsi fu il Chelsea per 2-1. Si tratta di una data storica, poiché fu la prima volta che due squadre di Londra si affrontarono nella massima divisione inglese. A Stamford Bridge quel giorno accorsero più di 65.000 tifosi, un numero all’epoca impressionante. Un altro derby tra Gunners e Blues, quello del 1935, ha poi detenuto per quasi un secolo il record di spettatori per una partita di Premier League, con 82.905 presenze. Solo nel 2018 Tottenham-Arsenal ha superato questo primato con più di 85.000 biglietti venduti per il North London Derby. In quel caso però la partita si giocò a Wembley, a causa dei lavori di costruzione del nuovo impianto degli Spurs. A oggi, il bilancio negli scontri diretti sorride all’Arsenal, uscito vittorioso in 83 precedenti. Sono soltanto 66, invece, le vittorie del Chelsea, con 61 pareggi. Il miglior marcatore è Didier Drogba, autore di 13 gol.

La nascita della rivalità — Inizialmente la rivalità non era molto sentita, soprattutto a causa dei risultati altalenanti del Chelsea, che per diversi anni giocò in seconda divisione. Le sorti della squadra cambiarono completamente negli anni ‘90, quando Ken Bates prima e Roman Abramovich poi investirono parecchio per rendere competitivo il club. I risultati arrivarono a fine decennio, con diverse Fa Cup e anche alcuni trofei continentali minori. La prima grande finale tra Arsenal e Chelsea risale al 2002, in Fa Cup. Vinsero i Gunners 2-0, guidati da Ljungberg. Da allora le squadre si sono affrontate in altre finali. In Fa Cup, i match del 2017 e del 2020 consegnarono il trofeo all’Arsenal. Sorti diverse invece in Coppa di Lega, quando i Blues vinsero nel 2007 per 2-1. La partita fu particolarmente intensa, con le espulsioni di Obi Mikel per il Chelsea e di K.Toure e Adebayor per l’Arsenal. Gli strascichi furono pesanti, con la federazione che indagò su quanto successe nel tunnel, dove, si disse, Adebayor aveva colpito Lampard con un pugno. La ricostruzione fu però smentita da entrambi.

Arsenal e Chelsea protagoniste anche in Europa — Non mancano alcuni precedenti europei degni di nota. Nel 2004 Arsenal e Chelsea si sono rese protagoniste dei quarti di finale di Champions League. Dopo l’1-1 dell’andata a Stamford Bridge, a Highbury l’Arsenal passò in vantaggio con il gol del compianto José Reyes poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, lo scenario cambiò totalmente, con il pareggio di Lampard e il gol dell’1-2 a tre minuti dalla fine di Bridge. Una rete che gelò il pubblico di casa e mandò in visibilio i tifosi Blues, che poterono festeggiare l’accesso alla semifinale. La finale di Europa League nel 2019 è un altro capitolo importante della storia di questa partita, con la vittoria del Chelsea di Sarri per 4-1 grazie ai gol di Pedro, Giroud e alla doppietta di Hazard.

Wenger vs Mourinho: senza esclusione di colpi — L'anno in cui le tensioni tra il francese e il portoghese esplosero è il 2014. A gennaio Mourinho definì Wenger uno “specialista in fallimenti”. A marzo il Chelsea vinse 6-0, rovinando la millesima panchina in carriera dell’allenatore dell’Arsenal. La partita è passata alla storia, oltreché per la rotonda vittoria dei Blues, anche per l’espulsione di Kieran Gibbs. L’arbitro Mariner mostrò il cartellino rosso al difensore per un fallo di mano sulla linea di porta commesso in realtà da Oxlade-Chamberlain, scambiando l’uno per l’altro. Nella seconda metà dell’anno, a ottobre, Mourinho e Wenger vennero a contatto a bordo campo, arrivando addirittura al confronto fisico. Un episodio ricostruito nel proprio libro dallo Special One: “In quell’occasione Wenger metteva pressione all’arbitro dalla mia area tecnica, così io gli dissi di tornarsene nella sua. Lui mi spinse e io spinsi lui, dicendogli: ‘Fai così perché sai che qui non posso reagire, altrimenti…”

Il trasferimento di Ashley Cole e altri doppi ex di Arsenal e Chelsea — Sono tanti i grandi giocatori ad aver vestito la maglia di Chelsea e Arsenal. Un trasferimento in particolare ha contribuito ad inasprire i rapporti tra le due tifoserie: quello di Ashley Cole. Il terzino sinistro, cresciuto nel vivaio dei Gunners e titolarissimo di Wenger, nel 2005 fu clamorosamente sorpreso in trattativa con i Blues. Gli incontri tra l’entourage del giocatore e i dirigenti del club rivale, compreso Mourinho, all’epoca sulla panchina del Chelsea, precedettero l’accordo tra le società. Per questo motivo Cole fu sanzionato con 100.000 sterline di multa. Il giudice comminò ammende salatissime anche al Chelsea e a Mourinho, colpevoli di aver contattato un giocatore sotto contratto con un altro club. Cole restò poi a Highbury anche per la stagione 2005/2006, prima che il passaggio al Chelsea si concretizzasse nella stagione successiva, con William Gallas inserito nella trattativa come contropartita. Le dichiarazioni al veleno di Cole contro l’Arsenal, colpevole, secondo lui, di averlo trattato come capro espiatorio, crearono ulteriori tensioni. Altri doppi ex sono Cesc Fabregas, Olivier Giroud, Petr Cech e, tra i giocatori ancora nei due club, Jorginho, Havertz e Sterling.

Tutto pronto quindi per la partita di domenica pomeriggio, quando all’Emirates Stadium Arsenal e Chelsea andranno a caccia di punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Calcio di inizio alle ore 14.30.