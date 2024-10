Un Reyes continuerà la sua avventura al Real Madrid . Si tratta di José, figlio d'arte del compianto José Antonio Reyes , ex ala destra che in carriera ha vestito le maglie di Siviglia, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid e Benfica tra le altre. José Reyes , seconda punta classe 2007, ha appena rinnovato il suo contratto con i Blancos fino al 2027.

Diciassette anni compiuto lo scorso 15 ottobre, José potrà dunque completare la sua formazione calcistica al Real Madrid. Dal luglio 2023 gioca nella formazione U18 delle Merengues. Con la Spagna Under-17 José Reyes ha messo a segno 4 reti in 7 presenze.

José Reyes continuerà a compiere piccoli ma grandi passi con il sostegno della famiglia Real. Il figlio d'arte classe 2007, cresciuto e formatosi dal 2019 alla Casa Blanca, proseguirà il suo percorso calcistico con il Real fino al 2027. Il figlio del defunto José Antonio Reyes ha espresso tutta la sua emozione per il rinnovo del contratto con i Blancos pubblicando un post sul suo profilo Instagram.

"Sono molto orgoglioso di appartenere a questa grande famiglia e sono molto felice di poter continuare a realizzare i miei sogni. Grazie, Real Madrid, per avermi dato fiducia", il messaggio di José Reyes in merito al rinnovo del suo contratto con il Real Madrid. Grande soddisfazione per il 17enne che ha compiuto gli anni solo pochi giorni fa e che ha tanta voglia di farsi largo alla Casa Blanca. L'agente, peraltro, è Caio Alves, ovvero il cognato dell'ex terzino del Real, Marcelo.