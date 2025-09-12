La UEFA ha deciso di assegnare il titolo anche alla Slovacchia con la vittoria in quell'anno della sola Repubblica Ceca ma ora ha deciso finalmente di dividere il meritato titolo.

Federico Iezzi Collaboratore 12 settembre - 13:31

Anche laSlovacchia ha vinto un europeo. L'edizione del 1976, per essere precisi. A vincere il torneo, in realtà, fu l'allora Cecoslovacchia che si dissolse nel 1993 in Repubblica Ceca e Slovacchia. La UEFA in precedenza aveva assegnato il titolo alla sola Repubblica Ceca ma ora ha deliberato in favore della Slovacchia e ha diviso il titolo.

La vittoria della Cecoslovacchia nel 1976 — Quasi 50 anni fa si giocavano gli Europei del 1976. Ad ospitare il torneo fu una nazione che oggi non esiste più: la Jugoslavia. La finale, nell'allora stadio Stella Rossa di Belgrado, vide contrapposte le squadre di altre due nazioni che oggi non ci sono più: la Cecoslovacchia, allora un regime comunista e la Germania Ovest. La partita, dopo i tempi supplementari si chiuse sul 2-2 e quindi, per la prima volta in questo torneo, si andò in finale ai calci di rigore. A spuntarla fu la meno quotata Cecoslovacchia che vinse anche grazie al rigore storico di Antonin Panenka: un tiro da sotto a scavalcare il portiere. Quel tipo di rigore, da quel giorno si chiamò "panenka " ma oggi è più noto come "cucchiaio " grazie a Francesco Totti.

Dalla dissoluzione alla vittoria della Slovacchia — Torniamo al 1993: l'URSS non esiste più, il muro di Berlino è crollato e con lui, in maniera più o meno pacifica, tutti i regimi satelliti di Mosca. Fra questi, anche quello che controllava la Cecoslovacchia. Nel 1993 le due entità, storicamente sempre diverse, si separano: nascono la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Sorge il dubbio: a chi assegnare quello storico trofeo? La UEFA opta per la Repubblica Ceca e subito iniziano anni di dibattiti e polemiche.

Dopotutto nella squadra che vinse contro i tedeschi c'erano ben sette giocatori slovacchi. Le polemiche si sono concluse solo nel 2025 con una nuova deliberazione dell'organo di governo del calcio europeo. Quell'europeo, vinto in una Europa così diversa da oggi, è anche della Slovacchia. Nell'albo d'oro degli Europei rimarrà il nome della Cecoslovacchia ma ora la Slovacchia si trova alla pari del Portogallo e dell'Olanda.