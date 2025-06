Una gara molto interessante, che potrebbe già delineare il percorso delle due squadre con numerose variabili da tenere d'occhio

Federico Grimaldi 14 giugno - 08:30

Dopo l’ottimo esordio contro la Romania, battuta con autorità, la Nazionale Under 21 torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo di categoria. In campo Slovacchia-Italia, con la squadra del ct Nunziata che affronteranno la nazionale padrona di casa che ha invece cominciato il torneo con una sconfitta contro la Spagna. Gli Azzurrini cercano conferme, mentre i padroni di casa sono già spalle al muro. Una gara che può indirizzare il girone e le ambizioni. Ecco il pronostico di DDD su Slovacchia-Italia.

Under 21, l'Italia per la qualificazione. La Slovacchia per crederci ancora — L’Italia Under 21 arriva a questa sfida con il morale alto dopo il convincente successo all’esordio contro la Romania, battuta con personalità e qualità, mostrando buone trame di gioco e una solida organizzazione. Di tutt’altro tono, invece, la partenza della Slovacchia, che ha dovuto inchinarsi alla superiorità tecnica della Spagna, incassando una sconfitta pesante, ai fini della qualificazione, davanti al proprio pubblico. La situazione nel girone è già chiara: agli Azzurrini basterebbe un’altra vittoria per staccare con un turno d’anticipo il pass per i quarti, mentre i padroni di casa sono all’ultima chiamata. Per continuare a sognare un posto nella fase a eliminazione diretta, la Slovacchia è obbligata a vincere.

LATINA, ITALY - SEPTEMBER 05: Carmine Nunziata, Ct dell'Italia Under 21. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

I giocatori chiave — A decidere Slovacchia-Italia potrebbero essere proprio i protagonisti più attesi. In casa Italia, i riflettori sono puntati su Tommaso Baldanzi, match-winner contro la Romania con un gol da vero numero 10: qualità, inserimenti e freddezza. Il talento del Roma è diventato rapidamente un punto fermo per Nunziata, che difficilmente rinuncerà al suo estro tra le linee. In mezzo al campo, l’equilibrio sarà affidato a Prati, metronomo silenzioso ma fondamentale, sempre pronto a pulire palloni e dettare i tempi. Davanti, invece, servirà la velocità e l’imprevedibilità di Gnonto, capace di accendersi in un attimo e spaccare le difese.

Dall’altra parte, la Slovacchia si affida al talento e all’esperienza internazionale di Suslov, fantasista del Verona, autore del secondo gol contro la Spagna su rigore e di una prestazione di grande spessore. Occhio anche a Marcelli, esterno dello Slovan Bratislava: contro il Milan in Champions ha mostrato tutta la sua pericolosità, sia in fase offensiva che nelle transizioni. Due squadre, due stili, e uomini chiave pronti a lasciare il segno.

Under 21, le probabili formazioni di Slovacchia-Italia — Per la sfida che può decidere le sorti del girone, sia Italia che Slovacchia dovrebbero confermare gran parte dell’undici visto all’esordio. Il Ct Kentos si affiderà ancora al collaudato 4-3-3, con Belko tra i pali e una linea difensiva guidata da Jakubko e Obert. A centrocampo toccherà ancora a Rigo, Nebyla e al faro tecnico della squadra, Suslov, mentre in avanti spazio alla velocità e alla pericolosità di Marcelli, affiancato da Holly e Sauer.

Dall'altra parte, il Ct Nunziata non cambia lo spartito dopo il buon debutto con la Romania: in porta ci sarà Desplanches, difesa a quattro con Zanotti, Ghilardi, Pirola e Ruggeri, mentre in mezzo al campo sarà ancora Prati a guidare la manovra, supportato da Fabbian e Ndour. Sulla trequarti, fiducia a Baldanzi e Koleosho, pronti ad accendere la luce per l’unico riferimento offensivo: Gnonto.

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Sauer.Ct: Kentos

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto.Ct: Nunziata

Under 21, Slovacchia-Italia: il pronostico di DDD — Sarà una sfida intensa, con la Slovacchia costretta a fare la partita per restare in corsa e l’Italia pronta a colpire in ripartenza sfruttando qualità e spazi. Gli Azzurrini, forti della solidità mostrata all’esordio e di un maggiore tasso tecnico, partono favoriti, anche se l’entusiasmo del pubblico di casa potrebbe spingere i padroni di casa a una prestazione orgogliosa. Alla fine, però, dovrebbe prevalere la maggiore esperienza degli uomini di Nunziata, con Baldanzi ancora decisivo tra le linee e Gnonto pronto a lasciare il segno in campo aperto. Il pronostico di DDD è 2-1 per l’Italia, con qualificazione in tasca e una Slovacchia che rischia seriamente di dire addio alla competizione.