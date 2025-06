Il trequartista è sempre più protagonista, ma non è l'unico: alla scoperta degli uomini chiave della formazione di Nunziata

Luca Paesano Redattore 13 giugno - 16:50

Mentre la Federazione piange i suoi disastri e cerca goffamente un nuovo commissario tecnico, l'Italia Under21 è volata in Slovacchia per giocarsi il suo Europeo. La Nazionale non parte certamente tra le favorite per arrivare fino in fondo alla competizione, ma questo stesso gruppo ha già dimostrato in passato di avere le sue carte da giocarsi.

Un percorso – questo sì, non come quello dei grandi – che ha dato i propri frutti nel tempo e che per molti è giunto all’epilogo. “Queste potrebbero essere le nostre ultime partite con la maglia dell’Italia, a meno che in futuro non arrivi la chiamata dalla nazionale maggiore”, ha detto Tommaso Baldanzi prima dell’apertura della kermesse. Insomma, soltanto una motivazione in più per dei ragazzi che per anni hanno rappresentato il paese in ogni sua categoria giovanile.

Come per i ventitré convocati per la spedizione slovacca, è stato un percorso anche per il ct Carmine Nunziata, che ha allenato tutte le selezioni dall’Under17 all’Under21, raggiunta nel 2023. I risultati ottenuti parlano da sé: finale dell’Europeo U17 nel 2019, semifinale dell’Europeo U19 nel 2022 e finale del Mondiale U20 nel 2023.

Carmine Nunziata, allenatore dell'Italia Under21 (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Italia Under21, i giocatori chiave — Con il passaggio alla Nazionale U21, Nunziata ha mantenuto sostanzialmente l’ossatura dell’undici che aveva già conosciuto e allenato nell’Under 20. L’abito della sua Italia è sempre il 4-3-1-2, con cui riesce a sfruttare al meglio il materiale a disposizione.

La mente e il motore offensivo di questa Nazionale è sicuramente Tommaso Baldanzi. Se nella Roma ha fatto enorme fatica a trovare spazio, chiuso tra Dybala e Soulé, nell’Italia si erge invece a leader e trascinatore. Lo confermano d’altronde i suoi numeri: 4 gol e 2 assist nelle 5 partite di qualificazione all’Europeo e gol-vittoria nella gara d’esordio contro la Romania. Nunziata gli dà carta bianca, libero di andare a prendersi gli spazi che vuole, senza schemi, come si faceva qualche tempo fa con i giocatori di talento e qualità. Responsabilità che non teme di prendersi.

Un altro elemento cruciale è Matteo Prati, da sempre l’equilibratore del gioco di Nunziata. Aveva già attirato le attenzioni su di sé al Mondiale U20, dimostrandosi un giocatore evidentemente più maturo della media. Al Cagliari poi ha vissuto alti e bassi, tra un’ottima stagione d’esordio con Claudio Ranieri e una sicuramente più in ombra, quest’anno. Con Pisacane, però, le cose potrebbero cambiare il prossimo anno e Prati potrebbe tornare ad essere un giocatore importante anche per i rossoblù.

L’altro giocatore chiave è sicuramente Cesare Casadei, seppur nell’ultimo periodo aggregato alla nazionale maggiore. Dopo lo straordinario Mondiale del 2023, non è riuscito ad avere la stessa costanza di rendimento anche con l’Under21, seppur abbia segnato 3 gol in 8 sfide con gli Azzurrini. Aggiunge centimetri e fisicità al centrocampo, è delle due mezze ali quello con più licenza di sganciarsi ed è sempre il pericolo principale sulle palle inattive.

Alternative un po’ limitate in attacco, dove Nunziata ha dovuto rinunciare ai fratelli Esposito, convocati dall’Inter per il Mondiale per club. Tagliato fuori anche Pafundi per scelta tecnica. Ci si affida allora a Willy Gnonto, anche se il protagonista a sorpresa potrebbe essere Luca Koleosho, che viene da due discrete stagioni al Burnley. La differenza potrebbe farla anche Sebastiano Desplanches, miglior portiere dell'ultimo Mondiale U20: il rigore parato a Munteanu è già un segnale.

Ma come dicevamo in apertura, la nostra è una formazione da non sottovalutare. Se fin qui abbiamo parlato bene di centrocampo e attacco, merita una nota anche la difesa. Nunziata può contare su Kayode e Ruggeri sulle fasce, due esterni di assoluto livello e già affermati tra Serie A e Premier League. In assenza di Leoni, out per infortunio, la coppia di centrali sarà composta da Ghilardi e Coppola. Insomma, l'Italia non parte in pole position, ma chissà che non riesca a sorprendere ancora una volta.