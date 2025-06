Italia U21, chi sono i giovani più costosi? La Top5 secondo Transfermarkt

L'Italia è la quinta nazionale più costosa di questo Europeo U21: ecco chi sono gli Azzurrini con la valutazione più alta

Luca Paesano Redattore 12 giugno - 19:38

È cominciato ieri sera con una bella vittoria sulla Romania l’Europeo dell’Italia Under21. Agli Azzurrini è bastato un gol di Tommaso Baldanzi nel primo tempo per mettere in cassaforte i primi 3 punti del girone e tenersi in vetta insieme alla Spagna, che ha battuto 3-2 la Slovacchia.

Quella allenata da Nunziata è una Nazionale che presenta tanti nomi importanti e che ha mantenuto, per scelta del ct, lo stesso scheletro dell’U20 che arrivò in finale al Mondiale del 2023. È stato dunque un percorso che il tecnico ha voluto cominciare e finire con lo stesso gruppo, portando a casa risultati tutto sommato postivi che gettano basi interessanti per il futuro.

Certo, siamo ben lontani dai livelli delle altre grandi d’Europa che potrebbero permettersi di schierare giocatori già nell’élite del calcio. Pensiamo banalmente a nomi come Yamal o Cubarsi per la Spagna, Bellingham per l’Inghilterra, Musiala per la Germania o Douè per la Francia. Però va detto che, rispetto a qualche anno fa, i ragazzi convocati oggi sono già quasi tutti nel giro dei grandi. E anche da un punto di vista economico, l’Italia si presenta con la quinta rosa più costosa dopo le quattro sopracitate.

Valutazioni Transfermarkt, la Top 5 dell'Italia U21 — Con una valutazione di 22 milioni di euro, Willy Gnonto è il calciatore più “prezioso” della rosa di Carmine Nunziata. Già 13 presenze e un gol nella nazionale maggiore per l’attaccante del Leeds, che ha chiuso questa stagione con 9 gol e 6 assist. Il numero 10, con un trascorso nelle giovanili dell’Inter e con anche presenze in Premier League, è sicuramente quello più ‘esperto’ tra gli Azzurrini.

Wilfried Gnonto con la maglia dell'Italia (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Al secondo posto c’è Matteo Ruggeri con un valore del cartellino di 20 milioni di euro secondo la stima di Transfermarkt. L’esterno dell’Atalanta, vincitore della storica Europa League lo scorso anno, è sicuramente tra i calciatori più affermati della Nazionale. Trattenuto con convinzione da Gasperini in nerazzurro, gioca ormai già stabilmente da due anni e mezzo in Serie A.

In terza posizione c’è Michael Kayode con i suoi 18 milioni di euro. In rampa di lancio con la Fiorentina, ha prima perso terreno nelle gerarchie di Italiano, poi è finito fuori dal giro di Palladino, ed ora al Brentford ha trovato spazio solamente nel finale di stagione. Gli esordi promettevano qualcosa in più, ma ha ancora tanto tempo davanti a sé per dimostrare quanto vale.

Fuori dal podio Cesare Casadei, l’MPV dell’ultimo Mondiale U20, con una valutazione di 15 milioni di euro. L’incredibile exploit nella kermesse del 2023, con ben 7 reti segnate per gli Azzurrini, lo aveva portato ad essere tra i talenti più in vista del panorama mondiale. In realtà, però, tra Chelsea, Reading e Leicester non è riuscito a dare continuità a quanto aveva fatto vedere a livello giovanile. Al Torino, partendo da zero con Baroni, avrà un’altra occasione importante.

Chiude la Top5 Tommaso Baldanzi con un cartellino da 14 milioni di euro. Il trequartista della Roma è stato in buona parte oscurato dall’ombra ingombrante di Paulo Dybala. D’altronde il ruolo, le caratteristiche ed anche il piede sono gli stessi, e al fianco di Dovbyk c’è posto soltanto per uno. Solo un gol ed un assist in 31 presenze in campionato, di cui però solo cinque da titolare. In Nazionale, invece, è evidente che sia più a suo agio e che si senta protagonista: 5 gol in 9 gare con l’Under21, l’ultimo proprio ieri sera.