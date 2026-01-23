I rumors di un futuro spagnolo per Klopp restano ancora vivi ed è proprio il tecnico a parlarne in un'intervista al quotidiano iberico As, riflettendo sul suo presente e sul futuro.

Giammarco Probo 23 gennaio - 11:46

Dopo l'esperienza negativa di Xabi Alonso con i Blancos, in casa Real Madrid è tornato di moda il nome di Jurgen Klopp per il futuro dei blancos. Allenatore di grande esperienza che ha vinto tutto con il Liverpool tra campionato, coppe di Lega e Champions League, è da tempo considerato uno dei profili più affascinanti per la panchina del club spagnolo, che per il momento ha scelto una soluzione temporanea, affidando la panchina ad Alvaro Arbeloa. I rumors di un futuro spagnolo per Klopp però restano ed è proprio il tecnico a parlarne in un'intervista al quotidiano iberico As.

Le dichiarazioni di Klopp sul suo futuro al Real Madrid — L'allenatore ex Liverpool, sapendo del suo nome richiesto in casa Real Madrid, preferisce mantenere una posizione molto diplomatica e prudente sull'argomento, non chiudendo definitivamente e anzitempo la porta ai blancos. Jurgen Klopp, legato attualmente al progetto Redbull dopo l'addio ai Reds, ha spiegato di vivere un momento di relax e di equilibrio personale, ragion per cui al momento non prende in considerazione nessuna offerta di lavoro, ma non ha comunque chiuso ad una possibile chance in futuro.

LE PAROLE SUL FUTURO AL REAL MADRID - "Mi trovo in una fase della mia vita in cui mi sento completamente rilassato con me stesso, esattamente nel posto in cui voglio essere. Non vorrei essere altrove in questo momento. Oggi se mi chiamasse qualsiasi squadra, compreso il Real Madrid, direi di no, anche se non bisogna mai dire mai. Non credo che cambierò idea ma nella vita non si può sapere cosa succede".

Queste le parole del tecnico tedesco ad AS, dichiarazioni molto importanti e che soprattutto fanno riflettere tutto l'ambiente legato al Real. Klopp ad oggi ha ribadito di non voler allenare nessuna squadra ma non ha escluso in futuro una possibile opportunità, aprendo quindi una finestra sul Real Madrid, affascinato dal club più vincente della storia.