Le immagini della curiosa acconciatura di Landon Donovan hanno fatto il giro del web. Il 42enne ex giocatore di Bayer Leverkusen, Everton e Los Angeles Galaxy (tra le altre), in occasione di un diretta con Fox Sports è apparso con un taglio di capelli che ha incuriosito i telespettatori da casa. Sui social, poi, non sono mancati i commenti sulla nuova capigliatura di Donovan. Lo stesso ex calciatore ha spiegato cosa è successo.