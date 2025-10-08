derbyderbyderby calcio estero LaLiga 2 non si ferma per le Nazionali e il Granada rimane senza portieri

LaLiga 2 non si ferma per le Nazionali e il Granada rimane senza portieri

Granada portieri
Per la partita contro il Las Palmas sarà necessario convocare i ragazzi del Recreativo Granada, squadra giovanile del club per fronteggiare alla singolare emergenza in rosa.
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Il Granada non ha portieri da schierare contro il Las Palmas. La seconda serie spagnola non si ferma per la sosta delle Nazionali e tutti e tre i portieri della rosa sono stati convocati. Luca Zidane, Astralaga e Carlos Guirao hanno raggiunto le rispettive squadre. Al tecnico Pacheta non resta che chiamare i portieri della squadra giovanile del Granada.

Convocati in Nazionale tutti i portieri del Granada

—  

Se un tempo a fermarsi erano quasi solo le serie maggiori dei campionati nazionali, negli ultimi anni anche le categorie inferiori hanno smesso di giocare durante la sosta internazionale. In Italia, Francia, Germania e Inghilterra, le rispettive serie B non giocano più durante gli impegni delle Nazionali. L'unica eccezione è la Spagna, dove LaLiga 2 svolge regolarmente il campionato, con squadre però sempre più ridotte per le convocazioni.

LaLiga 2 non si ferma per le Nazionali e il Granada rimane senza portieri- immagine 2
Tifosi del Granada. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Nella sosta di Ottobre, il Granada sta sperimentando uno degli scenari peggiori per una squadra. Tutti i portieri della rosa sono stati infatti convocati dalle rispettive Nazionali. Luca Zidane con l'Algeria, Ander Astralaga dalla Spagna U21 e Carlos Guirao dalla Spagna U18. In questa situazione senza precedenti, l'allenatore Pacheta ha dovuto quindi convocare Iker Garcia e Bohdan Isackenko, portieri del Recreativo Granada.

LaLiga 2 non si ferma per le Nazionali e il Granada rimane senza portieri- immagine 3
Lo stadio del Granada. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il tecnico del club andaluso ha fatto sentire la propria voce nel post-partita con la Real Sociedad B: "Bisogna fermare il campionato durante le partite delle Nazionali. Questa cosa non è normale. In pratica devo arrangiarmi e mettere qualcun altro". Il Granada, finora 18esimo con soli 8 punti in altrettante partite, dovrà così arrivare all'impegno con il Las Palmas con i portieri della squadra giovanile. La partita è in programma venerdì 10 ottobre. La squadra di Pacheta ha raccolto 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3 gare, dopo un inizio shock caratterizzato da 1 punto in 5 match.

