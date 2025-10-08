Per la partita contro il Las Palmas sarà necessario convocare i ragazzi del Recreativo Granada, squadra giovanile del club per fronteggiare alla singolare emergenza in rosa.

Filippo Montoli 8 ottobre - 09:55

Il Granada non ha portieri da schierare contro il Las Palmas. La seconda serie spagnola non si ferma per la sosta delle Nazionali e tutti e tre i portieri della rosa sono stati convocati. Luca Zidane, Astralaga e Carlos Guirao hanno raggiunto le rispettive squadre. Al tecnico Pacheta non resta che chiamare i portieri della squadra giovanile del Granada.

Convocati in Nazionale tutti i portieri del Granada — Se un tempo a fermarsi erano quasi solo le serie maggiori dei campionati nazionali, negli ultimi anni anche le categorie inferiori hanno smesso di giocare durante la sosta internazionale. In Italia, Francia, Germania e Inghilterra, le rispettive serie B non giocano più durante gli impegni delle Nazionali. L'unica eccezione è la Spagna, dove LaLiga 2 svolge regolarmente il campionato, con squadre però sempre più ridotte per le convocazioni.

Nella sosta di Ottobre, il Granada sta sperimentando uno degli scenari peggiori per una squadra. Tutti i portieri della rosa sono stati infatti convocati dalle rispettive Nazionali. Luca Zidane con l'Algeria, Ander Astralaga dalla Spagna U21 e Carlos Guirao dalla Spagna U18. In questa situazione senza precedenti, l'allenatore Pacheta ha dovuto quindi convocare Iker Garcia e Bohdan Isackenko, portieri del Recreativo Granada.

Il tecnico del club andaluso ha fatto sentire la propria voce nel post-partita con la Real Sociedad B: "Bisogna fermare il campionato durante le partite delle Nazionali. Questa cosa non è normale. In pratica devo arrangiarmi e mettere qualcun altro". Il Granada, finora 18esimo con soli 8 punti in altrettante partite, dovrà così arrivare all'impegno con il Las Palmas con i portieri della squadra giovanile. La partita è in programma venerdì 10 ottobre. La squadra di Pacheta ha raccolto 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3 gare, dopo un inizio shock caratterizzato da 1 punto in 5 match.