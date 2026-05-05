Anche la 34esima giornata di LaLiga è giunta al termine. Se davanti il distacco tra le squadre inizia ad aumentare, al contrario dietro si accorcia. In queste ultime giornate gli occhi saranno puntati sempre più sulla lotta per la salvezza, che come l'anno scorso si preannuncia molto avvincente. Ecco come cambia la classifica di LaLiga dopo i risultati dell'ultima giornata.

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LaLiga, la lotta per il titolo e la zona Champions

Manca ancora la matematica al, che con la vittoria per 1-2 sull'Osasuna si mantiene a debita distanza daluscito vincente dallo stadio dell'Espanyol per 0-2. I punti tra le due squadre rimangono 11 e con il Clasico in programma la prossima settimana, i Balugrana potrebbero laurearsi campioni proprio di fronte ai rivali di sempre. Il Barça, a 88 punti, insegue inoltre la soglia dei 100, per i quali dovrebbe vincere tutte le gare rimaste.

Sempre più consolidata la zona Champions League, con il Villarreal che con 68 punti è certo della qualificazione, dopo il successo per 5-1 nel derby con il Levante. All'Atletico Madrid invece manca molto poco per ottenerla, visto che con 63 punti si trova a +10 sulla quinta. La squadra del Cholo Simeone ha strappato uno 0-2 in casa del Valencia, giocando con quasi tutte riserve e giocatori della Primavera.

VALENCIA, SPAIN - MAY 02: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, si congratula con Iker Luque dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Valencia CF e Atletico Madrid all'Estadi de Mestalla il 2 maggio 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Europa e Conference League

Il quinto posto, che potrebbe ancora valere la Champions in base ai risultati delle spagnole in Europa questa settimana, è occupato dalcon 53 punti. Il 3-0 sull'Oviedo porta gli uomini di Pellegrini a sei lunghezze dal. Anche questi ultimi hanno vinto la propria gara agevolmente, con il 3-1 sull'Elche. A questo punto la classifica si accorcia notevolmente.

A quota 44 punti si trovano Getafe e Athletic Bilbao, rispettivamente in settima e ottava posizione. Se i primi sono usciti sconfitti a sorpresa per 0-2 con il Rayo Vallecano, i secondi hanno invece vinto il derby con l'Alavés per 2-4 rientrando nella corsa per l'Europa League. Segue in classifica a 43 punti la Real Sociedad già certa del posto europeo dopo la Copa del Rey vinta. A 42, infine, ci sono Osasuna e Rayo Vallecano.

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La lotta per la salvezza

La classifica è talmente corta a questo punto che la dodicesima, il, è a 5 punti dalla zona europea e a 3 dalla retrocessione. Oltre alla squadra di Corberán, a quota 39 c'è anche l', in caduta libera in questo girone di ritorno dopo quello splendido d'andata. Un punto dietro si trova l', anch'esso sconfitto in questo turno come visto. Nella parte bassa di classifica, la prima ad aver portato a casa tre punti è stata ilcon l'importante 0-1 sul

Proprio la squadra catalana viene così raggiunta (a 38 punti) e superata per via degli scontri diretti con i maiorchini. Segue poi l'altra unica vincitrice di questo turno, ovvero il Siviglia. Con l'1-0 nel monday night sulla Real Sociedad esce dalla zona retrocessione con i suoi 37 punti. A una lunghezza dietro si attesta l'Alavés. Chiudono la classifica il Levante (a quattro lunghezze dalla salvezza) e il quasi spacciato Oviedo a 28 punti.

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