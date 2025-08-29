I Murcielagos sul doppio vantaggio dopo solo 10 minuti, poi la rete di Morientes spegne i sogni degli Azulones ed i bianconeri alzano il loro settimo trofeo

Mattia Celio Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 14:46)

LaLiga è arrivata alla sua terza giornata. L'ultima prima della pausa per fare spazio alle Nazionali. Ad aprire le danze saranno Valencia e Getafe, sfida in programma al Mestalla questa sera alle 21:30. I pipistrelli cercano la prima vittoria in stagione dopo il pareggio con la Real Sociedad e la sconfitta contro l'Osasuna, mentre gli azzurri sono alla caccia della loro terza vittoria di fila dopo quelle con Celta Vigo e Siviglia.

Verso la sfida: la rivincita in stile salsa del 2008, finale Copa del Rey — Questa sera Valencia e Getafe scenderanno in campo per la sfida valida per la terza giornata di Liga. Valencia chiamata a smuovere la classifica mentre il Getafe a darne continuità. Questa sera in palio ci saranno tre punti, quando alcuni anni fa i due club si sono sfidati per un traguardo molto più ambizioso, ovvero la Copa del Rey del 2008. Erano anni completamente diversi per entrambe le squadre: il Valencia lottava per l'Europa mentre il Getafe terminava le stagioni a metà classifica. Quella finale fu una grande rivincita per i pipistrelli.

Nell'edizione precedente, infatti, i due club si erano trovati di fronte agli ottavi di finale del torneo, con il Getafe che ebbe la meglio vincendo la partita di ritorno al Mestalla per 4-2 dopo il pareggio (1-1) dell'andata. Azzurri che andranno avanti fino alla finale dove, però, verranno sconfitti dal Siviglia per 1-0. Un anno dopo, l'allora squadra della leggenda danese Michael Laudrup, si ripresentò all'ultimo atto della competizione. Il Valencia, invece, si giocava la sua sedicesima finale del torneo.

Raul Albiol e Alexis Delgado festeggiano la conquista della Copa del Rey. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

Valencia-Getafe, la notte dei pipistrelli — Il Valencia torna a giocare una finale di Copa del Rey dopo 10 dieci, ovvero dopo la vittoria dell'edizione 98-99. La squadra allenata da Ronald Koeman arriva all'ultimo atto del torneo dopo aver eliminato, nell'ordine, Real Union, Betis, Atletico Madrid e Barcellona. Queste ultime due sconfitte dopo quattro partite, tra andata e ritorno, molto combattute. Il Getafe, invece, ha avuto la meglio su Burgos, Levante, Mallorca e Racing Santander e sperava così di riscattare la sconfitta dell'edizione precedente contro il Siviglia. Ma la sfida per gli azzurri si fa tutta in salita nel giro di pochi minuti.

Allo Stadio Vicente Calderon (l'ex casa dell'Atletico Madrid), dopo soli 4 minuti dal fischio di inizio il Valencia si porta subito in vantaggio con Juan Mata, mentre neanche 10 minuti dopo arriva il raddoppio di Alexis. Due colpi che colpiscono duramente il Getafe che, però, riesce ad accorciare le distanze poco prima dell'intervallo con Esteban Granero. Nella ripresa i madrileni cercano disperatamente il pareggio ma la rete di Morientes all'84 chiude i conti e regala così al Valencia la sua settima Copa del Rey, mentre il Getafe vede nuovamente sfumare il sogno proprio all'ultimo atto.