Valencia-Getafe, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

I padroni di casa vogliono conquistare la prima vittoria del loro campionato, mentre gli ospiti puntano a restare a punteggio pieno

Jacopo del Monaco 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 10:32)

Alle ore 21:30 di domani sera venerdì 29 agosto 2025, il Valencia ospiterà il Getafe in occasione della terza giornata della Liga ed ecco dove si potrà vedere in tv e streaming. La partita della massima competizione spagnola si giocherà presso il Mestalla.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo aver terminato lo scorso campionato al dodicesimo posto, il Valencia allenato da Carlos Corberán vorrebbe cercare di fare meglio in questa stagione. Dopo alcuni acquisti come Danjuma e Santamaria e cessioni come quella di Mosquera all'Arsenal, il Taronja non ha iniziato col piede giusto il suo cammino in in Liga. Alla partita d'esordio ha pareggiato 1-1 in casa contro la Real Sociedad, mentre la scorsa settimana ha perso 1-0 contro l'Osasuna.

Il Getafe allenato da Pepe Bordalás, invece, ha terminato la scorsa Liga in tredicesima posizione. Dopo diverse operazioni di mercato in entrata ed in uscita ed alcune amichevoli disputate senza ottenere una vittoria, gli Azulones hanno iniziato molto bene la loro stagione. Nelle prime due partite di campionato, giocate entrambe fuori casa, il Getafe ha portato a casa 6 punti vincendo prima 0-2 contro il Celta Vigo e poi 1-2 contro il Siviglia.

Probabili formazioni — Per la partita di domani, i padroni di casa dovranno fare a meno degli infortunati Correia e Marí e dello squalificato Gayà, espulso al minuto 22 del match contro l'Osasuna. La squadra ospite, invece, dovrebbe scendere in campo coi titolare e l'ex Roma Borja Mayoral potrebbe giocare dal primo minuto.

VALENCIA (4-4-2): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, J. Vázquez; Rioja, Javi Guerra, Pepelu, D. López; Danjuma, Raba. All: Corberán

GETAFE (5-3-2): Soria; Iglesias, Djené, Duarte, Rico, Davinchi; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso, Mayoral. All: Bordalás

Valencia-Getafe, dove vedere il match — Il match delle 21:30 di domani sera metterà in palio tre punti importanti: Els Che punta alla prima vittoria in questo campionato, mentre gli Azulones vogliono restare a punteggio pieno. L'incontro della Liga spagnola si potrà vedere sulla piattaforma streaming DAZN.