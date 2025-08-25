Con un comunicato ufficiale, parte della tifoseria del club spagnolo ha criticato fortemente il campionato spagnolo

Jacopo del Monaco 25 agosto - 18:06

Il Biris Norte, cuore pulsante della tifoseria del Siviglia, ha annunciato una serata di protesta contro LaLiga per l'esordio in programma questa sera, alle ore 21:30, al Ramon Sanchez Pizjuan. Contro il Getafe non ci saranno le celebrazioni attese per il 50esimo anniversario dalla fondazione del gruppo ultras, che saranno dunque rimandate ad un'altra occasione.

Il comunicato dei tifosi del Siviglia contro la Liga — Il Biris Norte ha deciso di prendere una netta posizione contro la Federazione spagnola e, in particolar modo, contro la gestione del calendario di un campionato definito "sporco". Il gruppo ultras chiede rispetto per i tifosi e si oppone fermamente alle partite infrasettimanali, gli anticipi del venerdì o i postici del lunedì, proprio come nel caso di questa sera. A maggior ragione, poi, se fissati anche in tarda serata.

Il Biris Norte aveva anche preparato una coreografia per il 50esimo anniversario dalla propria fondazione e voleva metterlo in mostra in occasione della prima partita casalinga del Siviglia. Date le circostanze, però, il gruppo ha deciso di rimandare i festeggiamenti. Ciò non significa però che la curva sarà in sciopero. Anzi, per la prima al Sanchez Pizjuan c'è da aspettarsi una vera torcida e, a questo punto, anche qualche iniziativa di protesta.

Ecco il comunicato ufficiale che il Biris Norte ha diffuso sui social: "Non siamo e non saremo coinvolti in questo sporco campionato in cui ci troviamo, né nei maltrattamenti ai danni dei tifosi. Pertanto, il tifo preparato per la prima partita casalinga non verrà mostrato questo lunedì. Ma siamo pronti a dare il massimo per la squadra. I primi 3 punti devono essere conquistati e gli spalti devono essere in prima linea nella battaglia. Indossate la sciarpa, sventolate le bandiere e seguite i cori".