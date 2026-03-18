L’ammissione shock di Promes: “Ho accoltellato mio cugino”

Prima l'accusa di trasporto di cocaina poi l'aggressione in una lite di famiglia L'olandese ne combina un'altra

Michele Massa 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 16:30)

Quincy Promes torna a far parlare e ancora una volta non sono le sue gesta in campo a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Il calciatore olandese ha ammesso di aver accoltellato suo cugino con un coltellino tascabile durante una festa ad Abcoude nel luglio 2020 a seguito di una lite familiare.

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Promes ancora nei guai, è il secondo reato e la pena arriva a 7 anni di carcere — Secondo la difesa del calciatore, il litigio sarebbe stato provocato da un furiosa lite di famiglia, a seguito della scomparsa di alcuni gioielli preziosi del calciatore durante una festa. Fino ad arrivare all'uso di un coltellino, con cui secondo l'accusa, Promes avrebbe ferito un cugino colpendolo al ginocchio.

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Il calciatore, sul suo capo, ha anche un'accusa di traffico internazionale di cocaina, con stime di circa 1350 chili di sostanza. Reato che insieme a quest'ultimo gli ha fatto avere oltre 7 anni di carcere. La causa però è ancora aperta, secondo quanto riportato dalla sua difesa, il calciatore non sarebbe complice di questo reato e i messaggi, usati come prova contro di lui, non sarebbero stati scritti dall'ex Ajax.

Una promessa sbocciata a metà, Promeslo ricordiamo in campo con le maglie di Ajax, Siviglia e Twente, prima della parentesi russa con lo Spartak Mosca. Senza dimenticare le oltre cinquanta presenze con la maglia dell'Olanda. Per "ricostruire" la propria carriera, dopo le varie accuse e processi, nel 2024 il calciatore ha firmato negli Emirati Arabi con lo United FC mettendo a segno 19 reti in 20 partite. Complice però i suoi guai giudiziari, il calciatore è stato costretto a lasciare tutto a metà 2025.

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