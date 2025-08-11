Mathieu Valbuena non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. A 41 anni, firma un nuovo contratto con i greci dell'Olympiakos, facendovi ritorno dopo due stagioni, dopo avervi già giocato per quattro anni, vincendo scudetti e coppe

E chi lo dice che a 41 anni devi pensare a cosa fare visto che stai per appendere le scarpette al chiodo? Se sei integro, sei ancora forte, allora puoi tranquillamente continuare a giocare. Anche, ad alti livelli. Ed è proprio questo il caso, quello di Mathieu Valbuena, che ha firmato un contratto con l'Olympiakos, squadra campione di Grecia.