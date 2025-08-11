E chi lo dice che a 41 anni devi pensare a cosa fare visto che stai per appendere le scarpette al chiodo? Se sei integro, sei ancora forte, allora puoi tranquillamente continuare a giocare. Anche, ad alti livelli. Ed è proprio questo il caso, quello di Mathieu Valbuena, che ha firmato un contratto con l'Olympiakos, squadra campione di Grecia.
L’amore non ha età: Valbuena torna all’Olympiakos a 41 anni
Nato in Francia, di origini spagnole, Valbuena si forma nella seconda squadra delle Rondinelle del Bordeaux. L'exploit ce l'ha nel 2006 quando firma con il Marsiglia, con i quali vi rimane per ben otto stagioni e vince un campionato, e cinque coppe, di cui tre coppe di lega. Ed è proprio nel periodo in cui gioca con il Marsiglia, che Valbuena trova anche la nazionale: con i Blues, colleziona 52 presenze ed 8 reti.
Dopo il Marsiglia, gioca una stagione in Russia alla Dinamo Mosca, poi torna in Francia al Lione. In seguito, gioca con il Fenerbahçe. Nel 2019, approda per la prima volta in Grecia giocando con l'Olympiakos: con i biancorossi, vince tre campionati ed una coppa nazionale. Nel 2023 gioca a Cipro, con l'Apollon Limassol. Nella scorsa stagione, ritorna in Grecia con l'Athens Kallithea. Oggi, firma un contratto con i campioni di Grecia, ritornando a vestire la maglia dell'Olympiakos dopo due stagioni.
Il francese dunque sarà ancora biancorosso per la stagione del suo addio al calcio. Valbuena concluderà la sua avventura nella squadra riserve dell'Olympiakos, che milita nella seconda divisione greca, e dopodiché assumerà un ruolo da allenatore nel settore giovanile nel club greco.
