Dopo tre settimane lunghissime torna la Premier League con tanto di emozioni, gol e sorprese. Non possiamo non partire dalla sfida di Anfield Road. Enzo Maresca vince la partita a scacchi con Andoni Iraola, il City travolge il Liverpool 3-0 e si prende le copertina dei giornali, in attesa della sentenza che potrebbe ribaltare l'ultima epoca dei Citizens. l'Arsenal ribalta il Leeds a Londra, De Zerbi è ancora in zona retrocessione, ma esulta a Old Trafford. Il Crystal Palace di Pierre Sage finalmente convince.

Il City travolge il Liverpool, Maresca Re di Anfield

De Zerbi terz'ultimo, ma c'è speranza. Il Palace di Sage rimonta l'ex Glasner, Chelsea sul velluto

MANCHESTER, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, osserva la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Tottenham Hotspur all'Old Trafford, il 10 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il risultato più significativo arriva da Anfield, dove il Manchester City travolge il Liverpool per 3-0, imponendosi in uno degli scontri più attesi del fine settimana. Una vittoria pesante per i Citizens, mentre per i Reds arriva una sconfitta che lascia diversi interrogativi. I padroni di casa pagano l'uomo in meno dopo l'espulsione di Ryan Gravenberch, Haaland apre le danze, Doku illumina con un tiro che toglie le ragnatele dall'incrocio e Cherki completa la grande opera mandando al pub la difesa di Iraola. Vince anche l'Arsenal che batte il Leeds per 2-1 dopo un primo tempo complicato. Calafiori in versione bomber suona la carica, Guimarães completa la rimonta e diventa il nuvo idolo dell'Emirates.

A Londra, il Chelsea è protagonista di una prestazione travolgente contro il Bournemouth, superato con un netto 5-1. I Blues confermano il proprio potenziale offensivo, mandando un segnale importante alle dirette concorrenti. A Old Trafford, invece, Manchester United e Tottenham si dividono la posta con un pareggio per 1-1, risultato che lascia entrambe le formazioni con qualche rimpianto. De Zerbi si gode comunque un pareggio acciuffato all'ultimo. Il Crystal Palace conquista una bella vittoria per 3-1 contro il Nottingham Forest, ribaltando lo svantaggio iniziale e regalando una soddisfazione importante ai propri tifosi. Kamada, Lerma e Pino restituiscono a Sage il sereno. Sorride anche il Brighton, vittorioso per 2-0 sul campo del Sunderland nonostante l'inferiorità numerica. Prossimo turno: Brighton - Palace. Pareggio spettacolare tra Aston Villa e Brentford, che chiudono sul 2-2, stesso risultato della sfida tra Hull City ed Everton. L'Ipswich supera invece il Fulham per 2-1 grazie a una rimonta completata nei minuti finali.