Laporta tuona: “Vogliono batterci negli uffici perché non riescono in campo”

Non è la prima volta che il presidente del Barcellona si trova in una "battaglia mediatica" contro LaLiga. A più riprese le parti si sono scambiati "dichiarazioni poco amichevoli" e anche stavolta Laporta non ha esitato a rispondere a modo suo.

L'ACCUSA - "Ho la sensazione che non sia un caso: oggi giochiamo una finale contro l'Atlético de Madrid e la ripresa di polemiche di questo tipo non è un caso. È un altro tentativo di destabilizzare la nostra squadra e a volte ho la sensazione che, quello che non possono batterci in campo, vogliono batterci negli uffici. Come presidente del Barça, non lo permetterò e continuerò a difendere gli interessi del nostro club".