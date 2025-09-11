Con una nota ufficiale, l'Athletic Club informa di aver ricevuto l'ok da parte della Fifa per il trasferimento di Laporte.

Lorenzo Maria Napolitano 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 20:16)

Il mercato non è ancora finito. Ne LaLiga, l'Athletic Club sta cercando di perfezionare l'acquisto di Aymeric Laporte, difensore centrale spagnolo fino ad ora in forza all'Al-Nassr. Laporte aveva un contratto valido fino al 2026 da ben 25 milioni di euro netti a stagione con il club arabo, ma l'Athletic era riuscito a soddisfare le richieste del calciatore convincendolo a tornare a casa.

Il ritorno sembrava rimandata, dato che la lunga trattativa si è conclusa con l'Al-Nassr che non ha inviato in tempo i documenti per completare il trasferimento. Il club basco, però, anziché cercare nuove soluzioni, ha provato a sbloccare questa situazione. A quanto pare, l'Athletic c'è riuscito, dato che ha recentemente avuto l'approvazione da parte della Fifa.

Il comunicato dell'Athletic Club sulla questione Laporte — Il club basco ha diramato una nota ufficiale, con la quale ha informato di aver ricevuto il via libera da parte della Fifa: "L'Athletic Club desidera informarvi che la Fifa ha autorizzato la Federazione calcistica spagnola a ottenere il Certificato di trasferimento internazionale dalla Federazione calcistica dell'Arabia Saudita. Una volta rilasciato il documento, Aymeric Laporte potrà essere registrato presso l'Athletic Club".

Nuovo, forte colpo di scena quindi. Soprattutto, un forte e chiaro messaggio al campionato. Infatti, la squadra di Ernesto Valverde ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione: 3 partite, 3 vittorie, così bene soltanto il Real Madrid, che occupa insieme ai baschi la prima posizione a punteggio pieno. L'innesto di Laporte può essere fondamentale per l'Athletic, dato che potrà contare sul granitico difensore spagnolo, fresco vincitore dell'Europeo in Germania.