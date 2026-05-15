Un piccolo ritorno al passato per la squadra di Arteta che per le prossime divise ha giocato con gli anni d'oro

Michele Massa
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Il nuovo corso estetico dell’Arsenal è ufficialmente realtà: è stata svelata la maglia home 2026/27, un kit che non è solo una divisa da gioco ma un vero e proprio tributo a due decenni di identità e storia dei Gunners.

maglia arsenal

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L'Arsenal presenta la nuova maglia con un richiamo retrò

Il design firmato Adidas punta infatti a celebrare l’eredità del club londinese attraverso una reinterpretazione moderna del classico rosso Arsenal. La nuova maglia introduce una base in doppia tonalità di rosso, con un effetto visivo più profondo e dinamico rispetto alle stagioni precedenti, accompagnato da dettagli che richiamano le epoche più iconiche del club.

Tra gli elementi più evidenti c’è il ritorno di una forte componente retrò: il colletto e le finiture richiamano infatti alcune divise storiche degli anni passati, in un equilibrio tra tradizione e innovazione estetica che Adidas sta sempre più spingendo nelle sue collezioni. Secondo quanto riportato, il concept della maglia è stato pensato come un vero e proprio ponte tra generazioni di tifosi. Con l’obiettivo di rendere omaggio ai momenti chiave vissuti all’Emirates e all’Highbury, simboli della crescita moderna del club. La scelta delle tonalità non è casuale: il rosso principale resta quello classico dell’Arsenal. Mentre una sfumatura più scura dona profondità e un effetto quasi “storico”, come se la maglia volesse raccontare strati diversi della stessa identità calcistica.

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Grande attenzione anche ai dettagli tecnici: le linee sulle spalle e le finiture laterali seguono il nuovo template Adidas 2026. Con un approccio più pulito e aerodinamico rispetto alle stagioni precedenti. Il risultato è una maglia che punta a essere tanto iconica quanto funzionale.

Il lancio della nuova divisa è previsto per maggio 2026, insieme alla nuova collezione del club, e rappresenta uno dei primi passi verso una stagione che per l’Arsenal sarà all’insegna della continuità tecnica e del rafforzamento del proprio brand globale. In sintesi, la nuova maglia 2026/27 non è soltanto un aggiornamento estetico, ma un messaggio chiaro. L’Arsenal vuole continuare a costruire il proprio futuro senza dimenticare il peso della propria storia.

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