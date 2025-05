Dopo giorni di riflessione e valutazioni interne, l’Unión Deportiva Las Palmas ha deciso di non procedere con il ricorso contro il Siviglia in merito al presunto impiego irregolare di Loic Badé nella partita disputata martedì scorso. La questione, che aveva suscitato forti discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, ruotava attorno alla possibile violazione del protocollo FIFA relativo alle commozioni cerebrali.

La vicenda Badé e l’ipotesi di reclamo

Badé era stato costretto a lasciare il campo pochi giorni prima, nella partita contro il Celta Vigo, a causa di una commozione cerebrale. Secondo il protocollo internazionale, un calciatore in queste condizioni dovrebbe osservare un periodo di recupero minimo prima di essere nuovamente impiegato. Il fatto che sia tornato in campo dopo appena tre giorni ha spinto Las Palmas a considerare un'azione formale. Questa avrebbe potuto modificare l'esito del match o influenzare la classifica, particolarmente delicata per i canari in ottica salvezza.