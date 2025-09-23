Dembélé ha vinto il premio anche grazie alla sua straordinaria costanza e determinazione, ma non è sempre stato così. L'ex compagno ai tempi del Barcellona, Umtiti, ha svelato curiosi particolari.

Lorenzo Maria Napolitano 23 settembre - 18:58

Ousmane Dembélé è il nuovo Pallone d'Oro. Grazie ad una stagione sensazionale, l'attaccante francese si aggiudica il più ambito e prestigioso riconoscimento individuale. Rivitalizzato da Luis Enrique, Dembélé al Psg sta vivendo il momento migliore della sua carriera, non solo sotto il punto di vista realizzativo o dei trofei, ma sopratutto per la continuità. Particolare, questo, che è stato evidenziato anche da Samuel Umtiti, suo connazionale ed ex compagno ai tempi del Barcellona. Il difensore ha spiegato ad As le difficoltà che ha incontrato Dembélé ad ambientarsi in Spagna.

Le parole di Umtiti su Dembélé — "Dovevo fare ogni giorno una telefonata a Dembélé", ha detto l'ex difensore. "Dovevo assicurarmi fosse sveglio e, tra l'altro, se ricordasse dell'allenamento della mattina. Arrivava spesso in ritardo e non era molto disciplinato. Era fin troppo spensierato, sia dentro che fuori dal campo". Atteggiamenti che non solo non facevano rendere Dembélé al massimo del suo potenziale, ma che a lungo tempo lo hanno portato anche ad essere bersagliato dai tifosi del Barcellona.

"Non si era reso conto di essere al Barcellona", ha continuato Umtiti. Sarà per stimoli, maturità, ma ad ogni modo Dembélé è riuscito ad esprimere al meglio il suo potenziale sotto la guida di Luis Enrique, ed infatti proprio ieri è arrivato un premio che celebra il suo talento e la sua costanza. Sulla fresca vittoria a Parigi, invece, Umtiti ha affermato: "L'ho sempre sostenuto e sono felice per il suo Pallone d'Oro. Ma non potrà contraddirmi".