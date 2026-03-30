Il club spagnolo si candida a essere uno dei club con più seguaci al mondo. L'ultimo trimestre del 2026 ha registrato circa 6.000 nuovi iscritti alla tessera associativa della società

Gianmarco Inguscio Collaboratore 30 marzo - 17:00

L'Atletico Madrid si candida a diventare uno dei cub più seguiti al mondo, e i numeri in crescendo lo dimostrano: al termine del 2025, infatti, il club spagnolo ha registrato il record di 61.304 abbonati allo stadio 'Metropolitano'. Ma non è tutto, perché a sorprende ancora di più è il numero dei soci del club, coloro che, versando una quota, ottengono una tessera che consente di usufruire di diverse attività. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i tesserati sarebbero oltre 158.000. Un numero da capogiro che permette all'Atletico Madrid di essere la sesta squadra più "seguita" in tutto il mondo.

Tutti i numeri tra gli abbonati e i soci del club spagnolo — Il numero di soci è aumentato soprattutto negli ultimi anni, considerando che erano circa 100.000 i possessori della tessera partecipativa, ma da allora la crescita è stata costante, fino a sfiorare quota 160.000. Tuttavia, il numero di abbonati e quello dei soci non coincidono. Per quale motivo?

La differenza è la seguente: se gli abbonati hanno diritto a un posto a sedere durante le partite della propria squadra, i soci, invece, hanno vantaggi diversi, come ricevere sconti presso gli store ufficiali del club o l'accesso a eventi speciali. Il tutto è modulato in base alle diverse fasce d'età, che includono bambini e adulti. Pertanto, anche senza sottoscrivere un abbonamento, diventare socio attraverso una quota partecipativa rappresenta un nuovo modo di dimostrare la propria fedeltà alla squadra del cuore.

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Atletico Madrid, l'andamento in stagione dei Colchoneros — La formazione biancorossa si trova attualmente in quarta posizione con 57 punti e dista appena una lunghezza dal Villareal, terzo in graduatoria, mentre alle spalle c'è il Betis con 44 punti. La qualificazione in Champions League, dunque, non sembra poter essere in discussione per gli uomini di Simeone, ma al termine del campionato restano ancora nove giornate. Quanto alla ambizioni scudetto invece, il Barcellona seguito dal Real Madrid vanta 73 punti, con le merengues ferme a 69. Dimostrazione che il terzo posto possa essere il massimo piazzamento per questo finale di stagione.

In Copa del Rey invece, Griezmann e compagni hanno sconfitto il Barca candidandosi alla vittoria finale contro il Real Sociedad, ne match in programma il 18 aprile. Prosegue a gonfie vele anche il cammino in Champions League, in cui l'Atletico affronterà proprio i Blaugrana nella partita valida per i quarti di finale della competizione più ambita di sempre.