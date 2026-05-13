Il match di ieri sera avrebbe potuto assegnare subito il titolo di Campione dell'Arabia Saudita, ma l'errore del portiere gialloblù tiene tutto aperto
Cristiano Ronaldo con la "bisht": il portoghese e l'Al-Nassr celebrano il primo posto in classifica
Nella giornata di ieri ha avuto luogo l'importantissimo scontro diretto che ha messo di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Hilal. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione della giornata numero 32 della Saudi Pro League. Rispettivamente prima e seconda della massima divisione saudita, le due big stanno lottando per il titolo nazionale e la gara di ieri metteva in palio tre punti molto importanti. Quando l'Al-Nassr stava per far partire la festa visto che stava vincendo 1-0, ecco che avviene un episodio decisivo: l'autogol di Bento al 98'. A causa di quest'episodio, la distanza tra i due club resta di cinque punti e la corsa al titolo è ancora aperta.
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Saudi Pro League ancora aperta: Al-Nassr contro Al-Hilal finisce 1-1 con autogol di Bento al 98'Presso l'Al-Awwal Park di Riyadh, la squadra allenata da Jorge Jesus in cui giocano Cristiano Ronaldo, João Felix e Marcelo Brozović ha ospitato i cugini che hanno come tecnico Simone Inzaghi e calciatori del calibro di Karim Benzema, Theo Hernández e Sergej Milinković-Savić. Il derby di ieri sera era decisivo per le sorti della corsa al titolo di Campione dell'Arabia Saudita. Al 37' i padroni di casa sbloccano il risultato con il gol di Simakan, ex Lipsia, su assist di Kingsley Coman, che in passato ha vestito le maglie di Psg, Juventus e Bayern Monaco. Il club gialloblù ed i suoi tifosi si stavano preparando a festeggiare la vittoria del campionato, ma al 98' ecco che arriva la doccia ghiacciata: rimessa laterale dell'Al-Hilal con Ali Lajami che mette la palla in area, sulla quale arriva il portiere Bento che, però, mette la palla in porta.
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A causa di quest'errore da parte dell'estremo difensore, la partita tra le due big della Saudi Pro League termina 1-1. L'Al-Nassr testa sempre a +5 dai cugini che, però, nei prossimi giorni hanno la possibilità di avvicinarsi alla vetta. Nel fine settimana, infatti, andrà in scena la trentatreesima nonché penultima giornata di campionato, che l'Al-Nassr ha già disputato la scorsa settimana. Sabato pomeriggio, l'Al-Hilal giocherà in casa contro il Neom e, in caso di vittoria, andrebbe a -2 dalla squadra gialloblù.
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