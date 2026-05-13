Il match di ieri sera avrebbe potuto assegnare subito il titolo di Campione dell'Arabia Saudita, ma l'errore del portiere gialloblù tiene tutto aperto

Jacopo del Monaco
Cristiano Ronaldo Al Nassr

Cristiano Ronaldo con la "bisht": il portoghese e l'Al-Nassr celebrano il primo posto in classifica

Nella giornata di ieri ha avuto luogo l'importantissimo scontro diretto che ha messo di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Hilal. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione della giornata numero 32 della Saudi Pro League. Rispettivamente prima e seconda della massima divisione saudita, le due big stanno lottando per il titolo nazionale e la gara di ieri metteva in palio tre punti molto importanti. Quando l'Al-Nassr stava per far partire la festa visto che stava vincendo 1-0, ecco che avviene un episodio decisivo: l'autogol di Bento al 98'. A causa di quest'episodio, la distanza tra i due club resta di cinque punti e la corsa al titolo è ancora aperta.

Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League

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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League
Riyadh, Arabia Saudita - 12 maggio 2026: Tifosi dell'Al Nassr applaudono i giocatori dopo la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr ed Al Hilal all'Al-Awwal Park. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Saudi Pro League ancora aperta: Al-Nassr contro Al-Hilal finisce 1-1 con autogol di Bento al 98'

Presso l'Al-Awwal Park di Riyadh, la squadra allenata da Jorge Jesus in cui giocano Cristiano Ronaldo, João Felix e Marcelo Brozović ha ospitato i cugini che hanno come tecnico Simone Inzaghi e calciatori del calibro di Karim Benzema, Theo Hernández e Sergej Milinković-Savić. Il derby di ieri sera era decisivo per le sorti della corsa al titolo di Campione dell'Arabia Saudita. Al 37' i padroni di casa sbloccano il risultato con il gol di Simakan, ex Lipsia, su assist di Kingsley Coman, che in passato ha vestito le maglie di Psg, Juventus e Bayern Monaco. Il club gialloblù ed i suoi tifosi si stavano preparando a festeggiare la vittoria del campionato, ma al 98' ecco che arriva la doccia ghiacciata: rimessa laterale dell'Al-Hilal con Ali Lajami che mette la palla in area, sulla quale arriva il portiere Bento che, però, mette la palla in porta.
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A causa di quest'errore da parte dell'estremo difensore, la partita tra le due big della Saudi Pro League termina 1-1. L'Al-Nassr testa sempre a +5 dai cugini che, però, nei prossimi giorni hanno la possibilità di avvicinarsi alla vetta. Nel fine settimana, infatti, andrà in scena la trentatreesima nonché penultima giornata di campionato, che l'Al-Nassr ha già disputato la scorsa settimana. Sabato pomeriggio, l'Al-Hilal giocherà in casa contro il Neom e, in caso di vittoria, andrebbe a -2 dalla squadra gialloblù.

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