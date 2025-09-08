La squadra affidata all'allenatore dell'Under 21 Aikhan Abbasov nella sfida contro l'Ucraina per cambiare subito percorso e migliorare i propri risultati

Danilo Loda 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 13:10)

La Federcalcio azera (AFFA) ha ufficialmente annunciato l’esonero di Fernando Santos dall’incarico di allenatore della nazionale. La decisione, maturata lunedì, arriva dopo quindici mesi di gestione senza una vittoria. Troppo, anche per il tecnico portoghese, che nel 2016 aveva guidato il Portogallo al titolo europeo. La sonora sconfitta per 5-0 contro l’Islanda nella prima partita di qualificazione alla Coppa del Mondo, ha definitivamente posto fine all'esperienza in terra azera del tecnico portoghese.

L'esonero era comunque nell'aria. Dopo la sconfitta con l'Islanda il segretario generale della AFFA Dzhajanguir Faradzhullaev ha dichiarato al sito azerisport.com: “Questi ragazzi non meritano questo tipo di leadership e questo risultato. Rispettiamo i nostri avversari, ma se giochiamo così e restiamo sulla difensiva fin dai primi minuti, avremo solo problemi. Il sistema di gioco scelto è stato inadeguato e l’atteggiamento dell’allenatore nei confronti del calcio azero e della nostra gente è sbagliato”. Aspetto che si assuma le sue responsabilità. Non abbiamo bisogno di un calcio così codardo. Se l'allenatore non si dimette, prenderemo provvedimenti. Aspettiamo che prenda la decisione giusta",

Dalle parole ai fatti: Fernando Santos paga una serie di risultati deludenti — “Il contratto è stato risolto di comune accordo”, ha dichiarato lunedì Dzhajanguir Faradzhullaev, segretario generale della AFFA. La decisione è arrivata poco prima dalla conferenza stampa prepartita della seconda sfida di qualificazione contro l’Ucraina, a cui il Santos non ha ovviamente partecipato. La federazione azera ha anche annunciato che per la partita contro l'Ucraina la nazionale sarà guidata dall’allenatore dell’Under 21, Aikhan Abbasov. Una scelta, che stando alle indiscrezioni, appare almeno temporanea.

L'avventura di Santos alla guida dell’Azerbaigian, è iniziata nel giugno 2024. Dal suo insediamento la nazionale azera ha collezionato, in undici partite giocate, nove sconfitte e due pareggi. I gol messi a segno sono stati solo 4, mentre quelli incassati sono arrivati a 29. Se alcune di queste partite sono state perse contro nazionali di livello superiore (Svezia e Ungheria ad esempio), a Santos sono imputante sconfitte "evitabili" con squadre di pari livello, quali Estonia, Haiti e Bielorussia. Gli unici due risultati positivi (pareggi) sono arrivati con Estonia e Lettonia.

La vittoria che manca da più di un anno — L’ultima vittoria dell’Azerbaigian risale all’11 giugno 2024, in una partita amichevole contro il Kazakistan, avvenuta prima dell’arrivo di Santos. L'arrivo di un nome del calibro di Santos sulla panchina azera aveva scaldato gli animi, e riposto grandi aspettative all’interno della federazione e tra i tifosi.

La nomina temporanea di Aikhan Abbasov alla guida della squadra Under 21 per la partita contro l’Ucraina rappresenta un tentativo immediato della AFFA di stabilizzare la situazione, e, magari, invertire la rotta. Tuttavia, difficilmente Abbasov sarà promosso in pianta stabile in prima squadra, ed è probabile che la federazione azera inizi quanto prima il casting per trovare il sostituto definitivo di Santos.