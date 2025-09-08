L'allenatore ha annunciato la sua decisione nella conferenza stampa post-partita prendendosi tutte le responsabilità

Jacopo del Monaco 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 10:25)

Il Commissario Tecnico del Kazakistan Ali Aliyev, dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro il Belgio di Rudi Garcia, ha deciso di dimettersi. L'ormai ex allenatore della sua Nazionale, nella consueta conferenza stampa dopo la partita, ha dato questa notizia e si è assunto la responsabilità di quanto accaduto contro i Diavoli Rossi.

Il Kazakistan perde 6-0 in Belgio ed il ct Aliyev si dimette — Perdere fa sempre male, ma se la sconfitta è ampia come quella subita ieri sera dal Kazakistan fa ancor più male. In occasione della sesta giornata del Girone J delle qualificazioni al Mondiale 2026, il Belgio ha ospitato a Bruxelles la Nazionale kazaka. Les Diables Rouges, una delle migliori selezioni al mondo, non hanno fatto sconti e hanno conquistato i tre punti vincendo 6-0 grazie alle doppiette del napoletano Kevin De Bruyne e Jérémy Doku ed alle reti di Raskin e l'ex Psg Meunier. Attualmente, il Belgio ha una partita in meno ed è secondo con 10 punti, a -1 dalla prima posizione occupata dalla Macedonia del Nord. Il Kazakistan, invece, si trova in penultima posizione con soli tre punti.

Aliyev, che nel mese di marzo ha ricevuto la chiamata per allenare i Falchi, dopo la partita ha comunicato in conferenza stampa la decisione di dimettersi. Nei suoi mesi sulla panchina della Nazionale, l'ex calciatore nato nel 1980 ha collezionato ben 5 sconfitte vincendo soltanto una partita, quella in casa del Lichtenstein per 0-2 grazie ai gol di Samorodov e Marochkin. Nel post-partita, l'ormai ex ct del Kazakistan ha dichiarato: "Mi assumo tutte le responsabilità per quello che è accaduto questa sera. I calciatori non hanno motivi di prendersi la colpa. Ritengo di essere pienamente responsabile della pesante sconfitta subito e ho preso la decisione di dimettermi immediatamente".