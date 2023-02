Le Baleari non dimenticano Scaloni: il Ct mundial premiato a Maiorca

Il ct dell’Albiceleste è stato premiato dal direttore del centro educativo, Rafael Barea, e dal suo coordinatore sportivo, Rafael González, accompagnato da un gruppo di studenti di calcio a 8 che sono stati allenati dal campione del mondo e sono attualmente al loro 2° anno. Dopo una marcia per la pace e una simbolica rappresentanza degli oltre mille studenti del centro, Scaloni si è rivolto a tutti gli studenti per lanciare un messaggio importante sui valori che ricevono attraverso lo sport.

In questo contesto, ha ricordato loro che l’importante per avere successo nella vita è “essere una brava persona” e che se non ottengono qualcosa “dovrebbero riprovarci”, perché la “perseveranza” è un valore che “li guiderà lungo la strada”, ha precisato, come riportato dalla direzione dell’istituto scolastico in un comunicato.

Dopo l’esibizione della banda in suo onore dell’inno argentino, la scuola ha consegnato un regalo all’allenatore a nome di tutta la comunità di Ágora. “Avere Scaloni in un giorno così importante per la nostra comunità, che trasmette valori imprescindibili nell’educazione di ogni bambino, come la pace e la non violenza a scuola, è motivo di orgoglio per l'intera comunità educativa e ne siamo estremamente grati a chi ha iniziato la sua carriera da allenatore nella nostra scuola, che ha voluto essere qui con noi”, ha detto Rafael Barea.