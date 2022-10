Le Classique, fuochi d’artificio Psg: Mbappé serve Neymar che fa 200 coi club

In dieci primi tempi su undici il PSG è stato in grado di non prendere gol. Tanto poi il gol arriva sempre. Oggi sull'asse tanto discusso Mbappé-Neymar.

Emanuele Landi

Le Classique vale la testa della Ligue 1. Come sempre in Francia domina il Psg ma i parigini faticano contro gli storici avversari del Marsiglia. Messi, Neymar e Mbappé contro Under, Sanchez e Veretout: sinonimo di spettacolo. Serve un'invenzione di Neymar, al nono centro stagionale, per sbloccare la partita al tramonto del primo tempo.

Il brasiliano che negli ultimi tempi era salito alle cronache, più per i presunti litigi con Mbappé (oggi decisivo con l'assist per l'ex Barça) che per le prestazioni, come aveva redarguito anche Galtier in conferenza ("Qui non si parla mai di campo"), oggi è decisivo. Neymar fa 200 in carriera con le maglie di club (Santos, Barcellona e PSG). E i parigini si dimostrano impenetrabili nei primi 45': Il Paris Saint-Germain non ha subito gol nel primo tempo in 10 delle 11 partite, più di ogni altra squadra in Ligue 1.

Il Marsiglia ci prova soprattutto con Alexis Sanchez che, però, non può molto nella sfida tutta sudamericana con Neymar e Messi. Tante parate di Pau Lopez, protagonista come anche Donnarumma che rischiava di uscire a inizio ripresa. E dopo un Le Classique abbastanza tranquillo, Gigot si fa espellere per un brutto fallo su Neymar accendendo un capannello, non nuovo in questa sfida. Il PSG, sotto gli occhi anche di Gasly, vola a quota 29, davanti a Lorient, Lens e Marsiglia che resta a 23. E fuochi d'artificio nel finale di match.