Entrambe le selezioni, nonostante non abbiamo mai vinto Europei o Mondiali, hanno avuto le rispettive leggende

Jacopo del Monaco 25 marzo - 21:00

Tra le Nazionali che scenderanno in campo nel corso della giornata di domani figurano anche l'Ucraina e la Svezia. Le due selezioni, infatti, giocheranno contro in occasione dei Play-off per la qualificazione al Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno e si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. La partita, che inizierà alle ore 20:45 si disputerà presso lo Stadio Ciudad de Valencia in Spagna per ragioni extra calcistiche. La vincitrice dell'incontro affronterà una tra Polonia ed Albania per staccare il pass per la massima competizione intercontinentale. Le due Nazionali che hanno come colori il giallo ed il blu, nel corso delle rispettive storie, hanno avuto giocatori che, con il passare degli anni, sono diventati leggende.

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Ucraina-Svezia: i calciatori storici della Nazionale dell'Est Europa — Parlando della Nazionale Ucraina, non si può non menzionare un grandissimo attaccante come Andrij Shevchenko. Classe 1976, l'Usignolo di Kiev ha scritto la storia del suo Paese a suon di gol, sfoggiando tutto il suo talento calcistico facendo il suo esordio tra i professionisti con la Dinamo Kiev per poi giocare per sette stagioni con Milan, del quale è il secondo miglior marcatore di tutta la storia avendo realizzato 175 gol.

Vincitore di due titoli di capocannoniere della Serie A e del Pallone d'Oro nel 2004, ha guidato l'Ucraina alla prima nonché storica qualificazione ad un Mondiale, quello del 2006 giocato in Germania e terminato ai quarti di finale con l'eliminazione per mano dell'Italia. Sheva, della sua Nazionale, è ancora oggi il miglior marcatore con 48 reti e dal 2016 al 2021 è stato anche commissario tecnico. Oggi, l'ex rossonero ricopre il ruolo di presidente della Federcalcio Ucraina.

Altro giocatore che ha scritto la storia gialloblù risponde al nome dell'ex centrocampista Anatolij Tymoščuk che, con 144 presenze, è il calciatore con più presenze della sua Nazionale. Nel corso della sua carriera ha giocato per diversi club come Shakhtar Donetsk, Bayern Monaco e Zenit San Pietroburgo, del quale è l'attuale vice-allenatore. Tra i calciatori ucraini attualmente in attività, invece, il simbolo è Andrij Yarmolenko, ala destra classe 1989 attualmente alla Dinamo Kiev. Ad oggi, l'ex West Ham è secondo per presenze (125) con l'Ucraina ed è anche a -2 dal record di gol di Shevchenko.

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Le leggende svedesi — Quando si parla di calcio in Svezia, si pensa subito a colui che è il miglior calciatore svedese: Zlatan Ibrahimović. Attaccante nato nel 1981, ha vinto titoli nazionali con grandi squadre del calibro di Ajax, Inter, Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United. Forte fisicamente, agile, dal tiro potente e spesso capace di acrobazie grazie alla sua cintura nera di taekwondo, Ibracadabra ha scritto la storia a suon di gol. Della sua Nazionale, con la quale non ha raggiunto grandi risultati, è il miglior marcatore avendo realizzato 62 gol tra i quali ricordiamo la rovesciata da fuori area contro l'Inghilterra nel 2012 che gli ha permesso di vincere il Puskas Award.

Molto prima di Ibrahimović, la Svezia poteva contare su un grandissimo attaccante del calibro di Gunnar Nordahl. Nel corso della sua carriera da calciatore, ha fatto la storia soprattutto in Serie A col Milan, del quale è il miglior marcatore di tutti i tempi con 221 reti. Con la Nazionale Svedese, invece, ha segnato 43 gol occupando, così, la terza posizione all-time per gol segnati, mentre nel 1948 ha vinto le Olimpiadi con tanto di titolo di capocannoniere del torneo avendo realizzato 7 gol. Altro simbolo del calcio svedese è Thomas Ravelli, portiere che ha difeso i pali gialloblù dal 1981 al 1997. Coi Blågult, del quale è secondo per presenze con 143 partite giocate, ha ottenuto il bronzo al Mondiale negli USA di trentadue anni fa.

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