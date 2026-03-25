Mossaghen giocava in una squadra della terza divisione svedese. La polizia ha avviato le indagini e si ritiene che il ragazzo sia rimasto vittima di uno scambio di persona.

Federico Iezzi Collaboratore 25 marzo - 15:18

Tragedia in Svezia: un giovane portiere è stato ucciso in una sparatoria. Hugo Mosshagen, giovane portiere del BK Forward (squadra di terza divisione) è deceduto in seguito alle ferite riportate da colpi d'arma da fuoco. Si ritiene sia rimasto vittima di uno scambio di persona in un regolamento di conti.

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Shock in Svezia, giovane portiere ucciso a colpi di pistola I fatti sono avvenuti nel fine settimana in un quartiere residenziale nella città di Örebro. Mosshagen, appena 20 anni di età, è il portiere di una squadra locale, il BK Forward, che milita nel terzo livello del calcio professionistico svedese. Secondo le ricostruzioni, quel giorno era a riposo ed era per strada, quando è cominciata la sparatoria. Il ragazzo è stato colpito diverse volte ed è poi stato trasportato d'urgenza in ospedale. A nulla sono valse le cure dei medici, perché il ragazzo non è sopravvissuto alle ferite da arma da fuoco. La notizia ha sconvolto la comunità di Örebro e il mondo calcistico svedese. In città in tanti lo hanno voluto omaggiare con fiori, candele, messaggi, mentre il suo club lo ha ricordato come un ragazzo esemplare, apprezzato per la sua bravura fra i pali ma anche per il suo carattere gentile e disponibile. Suo padre, infine, ha raccontato come Hugo stesse lavorando duramente e con dedizione per costruirsi un futuro nel calcio professionistico.

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L'ipotesi dello scambio di persona — La polizia ha avviato le indagini per risalire al responsabile, oppure ai responsabili, di questo terribile omicidio. Al momento non sono stati fatti arresti e non ci sono sospettati. L'ipotesi principale, sulla quale gli inquirenti stanno lavorando, è quella dello scambio di persona. Si ritiene che Hugo non fosse il bersaglio e che sia finito nel mezzo di una vendetta o di un regolamento di conti. Gli investigatori stanno lavorando su questa pista, partendo dal fatto che Mosshagen non ha, o almeno non avrebbe, nessun tipo di legame con ambienti criminali.

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