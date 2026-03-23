A seguito di una discussione con un tifoso dell'Albacete, un supporter del Racing ha perso la vita. Sembrerebbero non esserci legami con la partita, ma la Polizia sta indagando.

Francesco Di Chio 23 marzo - 11:42

Una discussione è finita in tragedia. Nella giornata di sabato due uomini, uno tifoso del Racing e l'altro dell'Albacete - entrambi residenti a Santander - hanno iniziato a discutere, e l'episodio purtroppo si è chiuso con la morte di uno dei due. Sembrerebbero non esserci legami diretti con il calcio, visto che proprio sabato si è tenuta la sfida di Segunda Division tra le due squadre, terminata 4-0 in favore dell'Albacete.

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Santander: muore un tifoso del Racing — Entrambi gli uomini coinvolti sono residenti a Santander, stando a quanto riportano la Polizia Nazionale e una delegazione del Governo. Gli organi hanno fatto sapere che l'accaduto verrà portato all'attenzione dell'Ufficio Nazionale dello Sport. Alle 16 di Sabato 21 Marzo è stato allertato lo 091 per una aggressione che stava avendo luogo in una delle piazze principali della città. Dopo qualche minuto la polizia è arrivata in piazza Simon Cabargà dove si è ritrovata davanti a due uomini che assistevano un uomo steso per terra con una ferita sanguinante sulla testa. Immediato è stato anche l'intervento dei soccorsi che, arrivati sul luogo, hanno subito provveduto a dare le prime cure sul posto all'uomo. Subito dopo il ferito è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Universitario Marqués de Valdecilla, dove purtroppo nonostante l'intervento del personale sanitario non ce l'ha fatta ed è deceduto.

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Nessun legame con la partita — Gli agenti hanno anche identificato tra le persone vicine all'uomo ferito il presunto aggressore. L'uomo ovviamente è stato arrestato e portato in commissariato. La polizia ovviamente sta proseguendo nelle indagini, per raccogliere più prove possibili prima che l'uomo vada davanti al giudice.

Dalle prime indagini è emerso che l'episodio ha avuto inizio da una discussione tra i due uomini, uno tifoso del Racing e l'altro dell'Albacete, dato che le due squadre si erano affrontate in una gara valida per LaLiga HyperMotion. Secondo fonti molto vicine all'indagine, riferisce il quotidiano EFE, l'origine dello scontro non è collegabile in maniera diretta alla partita, nè ad uno scontro organizzato tra le tifoserie delle due squadre.