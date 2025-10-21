La squadra cantabrica ha anche il miglior attacco di stagione con le 24 reti realizzate fino a questo momento

Filippo Montoli 21 ottobre - 17:11

Il Racing Santander guida la classifica di LaLiga 2 con la peggior difesa del campionato. La squadra del nord della Spagna ha subito 17 reti in 10 partite. Allo stesso tempo ha il miglior attacco con 24 gol. Fondamentale per il raggiungimento della vetta è stata la vittoria nell'ultima giornata sul Deportivo La Coruña, altra squadra che punta alla promozione diretta. Il Racing Santander manca dalla massima serie spagnola dalla stagione 2011/12 e l'obiettivo è ritornarci quest'anno.

Fa tutto il Racing Santander, primo con peggior difesa e miglior attacco

Grazie alle 24 marcature (il Racing è l'unica squadra ad aver superato quota 20) e a una media di più di due gol a partita, il club cantabrico ha fatto registrare questo incredibile dato. Il campionato è apertissimo, con dieci squadre separate da soli 4 punti. Il Racing Santander ha riguadagnato la vetta solitaria con l'ultima giornata. La vittoria sul Deportivo La Coruña per 2-1 e la sconfitta del Cadice contro il Burgos per 1-3 sono state determinanti.

La rosa allenata da Lopez condivide il primato di peggior difesa del campionato con altre tre squadre: Almeria (quinto), Sporting Gijon (nono) e Zaragoza (ventiduesimo). Quest'ultima è anche la squadra con il peggior attacco della stagione. Nella prossima giornata, il Racing Santander sarà impegnato con il Mirandés penultimo in trasferta. Un'ottima occasione per mantenere la vetta e cercare di allungare sui tanti inseguitori.