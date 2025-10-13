La partita è terminata 2-1 per i padroni di casa, lasciando gli ospiti al secondo posto

Filippo Montoli 13 ottobre - 11:15

Lo Sporting Gijon ha vinto 2-1 contro il Racing Club di Santander con un brivido finale. La squadra ospite aveva trovato il gol del pareggio allo scadere, ma l'arbitro ha fischiato la fine prima che la palla entrasse in porta. Nelle vivaci proteste è stato espulso un giocatore dei cantabrici, mentre l'allenatore ha criticato duramente il direttore di gara nel post-partita. Ecco cosa è successo nel finale di Sporting Gijon-Racing Club di LaLiga2.

Sporting Gijon-Racing, un gol non dato che fa discutere — La seconda serie spagnola non si ferma con la sosta per le Nazionali e le emozioni non mancano. La partita più accesa è stata con pochi dubbi quella tra Sporting Gijon e Racing Club di Santander. Ad infiammarla è stato un controverso episodio accaduto proprio sul finale di gara. La squadra di casa sembrava aver chiuso la questione al 64', quando con Vazquez aveva trovato il gol del 2-0. Ma il Racing, che puntava al primo posto, non si è dato per vinto e ha accorciato le distanze pochi minuti dopo.

A far esplodere le proteste è l'ultima azione della partita. Terminati gli 8 minuti di recupero, l'arbitro ha fatto proseguire il gioco per via di diversi cambi e di un cartellino rosso ai padroni di casa. Al 99' il Racing ha battuto una punizione dalla trequarti, prontamente respinta dalla difesa. La palla è arrivata a Mario Garcia che da 35 metri ha calciato di sinistro, mettendo il pallone all'incrocio e regalando il pareggio agli ospiti. Anzi no, perché l'arbitro ha fischiato la fine della gara proprio mentre il terzino degli ospiti stava tirando.

Le proteste sono subito divampate, portando all'espulsione di Sangalli, il primo a inveire contro il direttore di gara. Nell'intervista post-match, il tecnico José Alberto Lopez ha attaccato duramente l'arbitro: "Gli otto minuti di recupero di oggi sono scandalosi. Se bisogna darne 15, si danno. Quando il Racing vince non vedo problemi a farlo, invece quando perde... Nel recupero ci sono stati inoltre tre cambi loro e il fallo viene fischiato al 98'. Poi si arriva alla situazione del gol, ma l'arbitro fischia la fine. Questa cosa non è normale".