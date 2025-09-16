Il kit è stato creato appositamente per la partita contro la Cultural Leonesa, giocata domenica scorsa ed è stato venduto all'asta a un prezzo speciale che ricorda il numero d'emergenza

Filippo Montoli 16 settembre - 10:56

Il Racing Club di Santander ha voluto mandare un forte messaggio nell'ultima giornata di campionato appena trascorsa. La squadra cantabrica ha indossato nel pre-partita una maglia speciale per sensibilizzare le persone sul tema degli incendi boschivi, in continuo aumento. La campagna sociale, ideata dalla fondazione del club, ha come slogan "Quando il bosco brucia, brucia anche una parte di noi". Ecco il bel messaggio diffuso dal Racing Club con una maglia ispirata agli incendi boschivi.

La maglia usata dal Racing per dare una mano contro gli incendi — Con il cambiamento climatico in atto, sono sempre più frequenti gli incendi durante il periodo estivo. Nella sola Spagna, nel 2025 il fuoco ha distrutto più di 350mila ettari di bosco. Con un problema che si fa sempre più serio, è ancora una volta il calcio, con la sua enorme diffusione, a voler sensibilizzare le persone su questo tema. In questo caso particolare, è il Racing di Santander a prendersene carico. La squadra cantabrica, prima in LaLiga 2, ha ideato una maglietta speciale per il pre-partita dell'ultima giornata.

Contro la Cultural Leonesa i giocatori si sono presentati in campo con una maglia verde, a simboleggiare il bosco, con ai lati delle fiamme che "divorano" sempre più terreno. La squadra ha inoltre posato per la foto ufficiale della partita con una caposquadra dei Vigili del Fuoco e con un operatore forestale della Cantabria. Prima dello scatto, i due erano stati accolti in campo con un pasillo de honor dalle due squadre.

Il Racing, per passare infine ai fatti, ha deciso di mettere all'asta le speciali magliette indossate dai calciatori nel riscaldamento per devolvere tutti gli incassi a una associazione forestale locale per utilizzarli in progetti di riforestazione. Tutti i pezzi sono stati venduti in pochi minuti alla simbolica cifra di 112 euro, che fa riferimento al numero d'emergenza spagnolo.