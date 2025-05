Nonostante il pareggio in casa per 1-1 contro il Real Oviedo in Liga 2 , Manolo Helguera , presidente del Racing Santander , ha voluto ringraziare i tifosi per il sostegno. Il numero uno dei biancoverdi, infatti, ha scritto loro una lettera piena di emozioni.

La stagione del Racing Santander

Il Racing Santander non gioca in Liga dalla stagione 2011/2012, quindi da ben 13 anni. Alla squadra allenata da José Albero López mancano tre partite di campionato e sono al quarto posto con 67 punti. In questo momento, i biancoverdi avrebbero un posto assicurato per i play-off ma il secondo posto, quindi la promozione diretta, è vicino: in quella posizione c'è il Levante con 70 punti, ovvero a +3 dal Racing. Nell'ultima giornata della Serie B spagnola, i Racinguistas hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Real Oviedo, che ha un punto in meno rispetto a biancoverdi. Per l'occasione, El Sardinero, stadio del Racing, ha fatto registrare la migliora affluenza stagionale: 22267 spettatori.

L'emozionante lettera del presidente ai tifosi Per questo motivo, Manolo Helguera, presidente del Racing Santander, ha voluto ringraziare i tifosi con un'emozionante lettera. Il presidente ha iniziato con l'intenzione di "ringraziare i nostri tifosi per quello che hanno fatto ieri per vincere la partita. Giocatori, allenatori e tutto il Real Racing Club hanno concluso la giornata emozionati. O meglio ancora, come direbbe Lina Morgan, emozionati e grati, molto grati. Grazie".

Poi ha aggiunto le seguenti parole: "Nessuno sa come finirà questa stagione, se troveremo o meno la speranza che inseguiamo, ma il Racing ha già vinto. Abbiamo i migliori tifosi in Spagna, i più impegnati, generosi ed uniti. Riempiamo, riempite, El Sardinero ogni fine settimana. E creiamo, create, la migliore atmosfera che si possa sognare per portare la propria squadra sulle spalle e trasformare il tifo stesso in uno spettacolo. Cecil De Mille, regista di alcuni dei film più vibranti della storia, tra cui 'Il più grande spettacolo del mondo', ha affermato che 'per coinvolgere lo spettatore, bisogna iniziare con un terremoto e poi procedere per la propria crescita'. È esattamente così che si vive una partita al Campos de Sport, dal terremoto de 'La fuente de Cacho' in poi".

Helgera ha concluso scrivendo: "Qualunque cosa accada in questa stagione, sarà indimenticabile. Stadio pieno, comprese le due partite di Copa del Rey, abbiamo già 459.400 spettatori venuti a casa nostra in questa stagione, 20.000 a partita. La cosa importante è l'unità e il sentimento che ha radicato come mai prima nella nostra gente. Tutta la Cantabria è una fucina di tifosi del Racing e, chiunque venga a El Sardinero, non pensa ad altro che a tornare. Grazie alla nostra squadra, di cui siamo orgogliosi, ma soprattutto grazie a voi, tifosi del Racing. Grazie, grazie, grazie. Forza Racing!".