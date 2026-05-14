Patrick Videira ha riportato lo storico club francese nell'élite dopo anni di fallimenti. Una stagione sorprendente costruita su identità, giovani e spirito
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Sedici anni dopo l'ultima apparizione nella massima serie francese, il Le Mans torna ufficialmente in Ligue 1. Una promozione che ha il sapore dell'impresa sportiva e della rinascita, arrivata al termine di una stagione straordinaria in Ligue 2 e culminata con il successo decisivo sul campo del Bastia, chiudendo al secondo posto la propria annata e permettendo al Le Mans di festeggiare un ritorno storico, lasciandosi alle spalle il disastroso passato.
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La retrocessione e il crollo finanziarioEra la stagione 2009/10, quando il Le Mans retrocesse in Ligue 2 dopo cinque anni consecutivi nella massima serie, arrivando diciottesima in classifica e salutando la Ligue 1 per i successivi sedici anni. Il crollo vero e proprio, tuttavia, avvenne tre anni dopo, quando nel 2013 il club sprofondò nel caos finanziario a causa di enormi debiti che portarono alla sentenza peggiore possibile: ulteriore retrocessione amministrativa e ripartenza dalla sesta divisione. Fu uno shock devastante per una società che pochi anni prima ospitava in rosa giocatori come Didier Drogba e Gervinho. Da lì è iniziata la lenta ricostruzione, con prima la risalita dai dilettanti, poi il ritorno al professionismo e infine il capolavoro firmato Patrick Videira.
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Una stagione da grande squadra: Le Mans conquista così il ritorno alla Ligue 1La stagione del Le Mans è stata sorprendente sotto ogni aspetto: secondo posto in classifica con 62 punti, 16 vittorie, 14 pareggi e appena 4 sconfitte, segnando 50 reti e subendone 31. Numeri costruiti soprattutto nella seconda parte di campionato, dove i "Sang et Or" hanno perso soltanto una delle ultime 28 gare. Decisiva la vittoria contro il Bastia, seppur la conferma ufficiale sia arrivata solo successivamente dalla LFP, in seguito alla sospensione del match causata dalla rivolta dei tifosi di casa che hanno lanciato fumogeni in campo e materiale esplosivo. Il verdetto ha poi confermato la vittoria del Le Mans e la promozione in Ligue 1.
Il vero punto di forza della squadra di Videira è stato sempre il collettivo, ma i protagonisti individuali ad aver reso realtà il sogno di un'intera città ci sono stati eccome: Antoine Rabillard e Dame Gueye, i migliori marcatori con 9 gol a testa, oltre che le reti pesantissime di Erwan Colas e Milan Robin nel match che ha consegnato la promozione al Le Mans.
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Nuovi investitori e nuove ambizioniNegli ultimi mesi il club ha attirato l'attenzione anche fuori dalla Francia grazie all'ingresso di investitori illustri, nonché leggende sportive come Thibaut Courtois, Novak Djokovic e Felipe Massa, che hanno contribuito a dare ulteriore visibilità internazionale al progetto del club. Dopo sedici anni di crolli, il Le Mans può finalmente tornare dove sente di appartenere: tra le grandi del calcio francese.
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