Marcus Rashford non chiude le porte a una permanenza al Barcellona. Dopo il gol decisivo segnato ieri sera contro il Real Madrid, che ha aperto le marcature per la vittoria della Liga, la sua candidatura per rimanere l'anno prossimo è sempre più forte.

BARCELONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Marcus Rashford dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Pau Cubarsí durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF al Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Rashford e tutta la sua voglia di Barça: "Sono qui per vincere"

L'attaccante inglese è in prestito dal Manchester United e il suo riscatto costerà circa 30 milioni. Il numero 14 dopo la vittoria non si è nascosto e ha fatto trapelare tutto il suo desiderio di rimanere in questo club. Queste sono state le sue dichiarazioni ai microfoni di CBC:

. Prosegue dicendo che se la decisione fosse univoca lui non ci penserebbe nemmeno un secondo e invocherebbe pure la magia per restare:

, ha assicurato sorridendo dopo aver conquistato il titolo.

"Sono venuto al Barcellona per vincere e voglio continuare a farlo. La squadra è incredibile. Questa squadra vincerà tante cose in futuro e farne parte sarebbe speciale. Vedremo"Non so se rimarrò… se fossi un mago resterei"

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Una stagione storica per il numero 14

Marcus Rashford ha raggiunto quota

in stagione con il Barcellona. I numeri sono lì da vedere, ma i gesti tecnici come quello di ieri sera sono quelli che sanciscono l'importanza del giocatore. Ieri sera, in un Barcellona privo di Lamine Yamal e Raphinha, Rashford ha elevato il livello e si è trascinato tutto uno stadio sulle proprie spalle in un momento che farà la storia. Eppure quella punizione in realtà lui non voleva calciarla.

Ecco il retroscena svelato proprio dal calciatore: "La punizione? Non pensavo di tirarla. Non vedevo l'angolo e non sapevo dove calciare, ma tutti mi hanno detto di farlo e mi ha dato fiducia. Alla fine è stato un gran gol". Un gol che trasuda Barcellona visto da ogni angolo, persino dall'aneddoto. Questa squadra è un gruppo unito e le parole dei compagni per incitare Rashford al tiro sono state il consiglio finale prima di assistere alla parabola dell'esterno inglese.

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