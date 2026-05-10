Il Clasico di domenica sera può regalare al Barcellona il 29esimo titolo di campioni della Liga, e potrebbe regalarglielo davanti agli avversari di sempre del Real Madrid. La zona intorno al Camp Nou si è già vestita a festa, ma forse troppo. A causa dei troppi fumogeni e della scarsa visibilità, i tifosi del Barca hanno preso a sassate l'autobus della propria squadra, prima di colpire quello del Real Madrid.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Vista generale del pullman della FC Barcelona al suo arrivo allo Spotify Camp Nou prima della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF il 10 maggio 2026 a Barcelona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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Barcellona-Real Madrid, Clasico che vale un titolo

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😮 Los aficionados culés apedrean el bus de Barça por equivocación... ¡pensando que llegaba el Real Madrid! pic.twitter.com/OEC7BCUGra — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

, soprattutto per la squadra catalana. I ragazzi allenati daviaggiano spediti verso la conquista del 29esimo titolo, e si presentano allo scontro diretto con 11 punti di vantaggio sugli acerrimi nemici.: sin dal pomeriggio infatti sono iniziati i festeggiamenti e gli incoraggiamenti per la propria squadra in vista del big match.

Festeggiamenti però che hanno preso una piega inaspettata. Come rivelato da El Mundo Deportivo e poi confermato dalle immagini di El Chiringuito TV, i tifosi catalani, data la scarsa visibilità dovuta all'accensione di innumerevoli fumogeni, hanno preso a sassate l'autobus della squadra di casa, convinti che quello che stava arrivando fosse l'autobus delle merengues.

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Danni all'autobus del Real Madrid

Ovviamente, dopo essersi accorti del grossolano errore, i catalani hanno rivolto le loro "attenzioni" all'autobus corretto. Prima si sono lasciati andare a cori di scherno nei confronti dei blancos, prendendo di mira soprattutto Valverde e gli episodi accaduti nello spogliatoio del Real Madrid in questa settimana. Successivamente hanno lanciato le pietre anche sull'autobus degli avversari. Per fortuna non ci sono stati ne feriti ne persone coinvolte nell'incidente, e. La gara non è ancora iniziata, ma il clima è già infuocato.

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