Il Lecce sta per compiere l'ennesima impresa della sua storia recente. La squadra di Eusebio Di Francesco ha trovato il quarto risultato utile nelle ultime cinque partite di campionato, avvicinandosi sempre di più alla salvezza. 1-1 con la Fiorentina, 0-0 con l'Hellas Verona, vittoria per 1-2 contro il Pisa, sconfitta per 0-1 con la Juventus ed infine 3 clamorosi punti scippati al Sassuolo. Il 2-3 conseguito al Mapei Stadium ha permesso al Lecce di tenere la Cremonese, vincente contro l'Udinese, ad 1 punto di distanza.

SASSUOLO, ITALIA - 17 MAGGIO: Wladimiro Falcone dell'US Lecce festeggia dopo la vittoria della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e US Lecce al Mapei Stadium Città del Tricolore il 17 maggio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Adesso, per i leccesi è tempo di giocare contro un Genoa già salvo, mentre la squadra di Giampaolo sarà impegnata in casa contro un Como in cerca di un posto in Champions League. Oltre agli eroi di Sassuolo, Walid Cheddira (doppietta) e Nikola Stulic (gol al 96'), il protagonista della salvezza salentina sarà ancora una volta il portiere Wladimiro Falcone.

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Falcone e il meraviglioso rapporto con Lecce

Lecce: la fisica del volo - Champions of #MadeInItaly with Falcone 👀 EP.5@ITAtradeagency pic.twitter.com/ytmS32d1cL — Lega Serie A (@SerieA) May 18, 2026

Il portiere italiano è arrivato in giallorosso nel 2022-23. Con i leccesi, Falcone ha raggiunto tre salvezze consecutive e si appresta ad arrivare alla quarta, un traguardo storico per la storia del club salentino. Ai canali ufficiali della Lega Serie A, proprio l'estremo difensore del Lecce ha parlato della stagione attuale e del suo ruolo di capitano: "Mi piacerebbe che i tifosi giallorossi si ricordassero di me come il portiere di un periodo storico: quello in cui il Lecce ha raggiunto per la prima volta nella sua storia,permanenze in A di fila. Sono orgoglioso di rappresentare questa città come. Vedere la fascia sull'armadietto prima dei match è meraviglioso, mi galvanizza e rende capace di qualsiasi cosa. Sento di non poter deludere l'intero popolo leccese, sonoe grato dell'occasione datami dal club".

Inoltre, Wladimiro Falcone ha parlato del suo rapporto con la città meridionale: "Quando giro per strada, sono più contento se qualcuno mi dice che sono un bravo ragazzo piuttosto che un buon portiere. Il territorio è fondamentale per un giocatore di calcio, perché oltre le 3/4 ore che passi al campo per allenarti, in tutto il resto del tempo sei dentro alla città, nel quotidiano di queste persone. C'è bisogno di una simbiosi perfetta con l'ambiente per rendere al meglio in campo. Io non ho avuto dubbi dal momento in cui sono arrivato qua. Qua c'è di tutto: dall'arte barocca fino al mare, passando per la gente socievole e la cucina favolosa. Il cielo ha dei colori meravigliosi e la notte è possibile vedere le stelle. Non scambierei questa città per nulla al mondo, si sta davvero bene. Ora vorrei regalare un altro record ai nostri tifosi".

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