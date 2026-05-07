Alisha Lehmann è tornata al centro dell’attenzione nel calcio inglese dopo una stagione che ha fatto discutere tifosi e social network. L’attaccante svizzera, già molto seguita online per la sua enorme popolarità sui social e per un’immagine diventata virale a livello globale grazie al suo aspetto fisico e alla forte esposizione mediatica, ha ricevuto un riconoscimento sorprendente da parte dei tifosi del Leicester City.

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Premi che fanno discutere, la Lehmann vince ma senza giocare

Il club inglese, infatti, le ha assegnato sia il premio di Fans' Player of the Season sia quello di Goal of the Season, un doppio riconoscimento che ha immediatamente acceso il dibattito tra appassionati e osservatori del calcio femminile e non solo.

Il dato che più ha colpito riguarda però il rendimento in campo: Alisha Lehmann ha giocato complessivamente 415 minuti nell’arco della stagione, segnando un solo gol, quello però ritenuto il migliore dell’annata dai tifosi. La sua enorme esposizione mediatica, alimentata da milioni di follower e da una presenza costante sui social network, ha contribuito a renderla una delle calciatrici più discusse e riconoscibili del panorama calcistico internazionale, spesso al centro dell’attenzione più per la sua immagine che per le statistiche sportive.

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In passato la giocatrice ha avuto anche un’esperienza in Italia con la Juventus Women, dove ha condiviso parte del percorso sportivo e della vita privata con Douglas Luiz, centrocampista con cui ha avuto una relazione molto seguita anche dalla stampa sportiva e dai social. Oggi il suo nome continua a dividere opinioni tra chi la considera soprattutto un fenomeno mediatico e chi invece ne riconosce comunque il valore all’interno del calcio femminile europeo.

🚨 Alisha Lehmann won Leicester City’s Fans' Player of the Season and Goal of the Season…



She played 415 minutes & scored 1 goal all season😂😂😂 pic.twitter.com/GoFCL0PmnF — Now Football (@Nowfootball) May 7, 2026

Il caso legato ai premi ricevuti a Leicester ha quindi riacceso il dibattito, soprattutto online, dove la sua figura resta tra le più seguite e commentate del calcio femminile. Un profilo che unisce popolarità globale e prestazioni sportive altalenanti, diventando simbolo di un calcio moderno sempre più influenzato da visibilità, marketing e presenza social oltre che dai risultati sul campo.

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