L'ex allenatore della Roma è stato ospite al King Power Stadium per il 10°anniversario della conquista del primo storico titolo delle Foxes
Leicester, la figlia di Vardy lancia un "vaffa" davanti ai tifosi. E lui se la ride
Nel momento più buio degli ultimi anni, il Leicester trova un giorno per tornare a sorridere. In occasione del 10°anniversario della conquista del primo storico titolo, le Foxes hanno organizzato una giornata di festa con tutti i loro tifosi e con ospiti molto importanti. Uno di questi è l'artefice di quella storica stagione, ovvero l'allenatore Claudio Ranieri.
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Il Leicester ritrova Ranieri: le Foxes celebrano il 10°anniversario del primo titoloClaudio Ranieri torna al Leicester. Non come allenatore ma come ospite d'onore. Questa mattina, infatti, le Foxes hanno organizzato un evento con tutti i tifosi per ricordare il 10°anniversario della vittoria del primo storico titolo, Era il 2 maggio 2016 quando la squadra allenata dall'ex Roma stupii il mondo intero del calcio vincendo la Premier League. Un risultato che nessuno avrebbe pronosticato.
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Il Leicester, come ricordiamo, viene da un'annata disastrosa culminata con la dolorosa retrocessione in Terza divisione. Dopo 10 anni la situazione si è completamente capovolta, come se ormai quei giorni fossero solo un lontano ricordo. Ma adesso non è tempo per pensarci ma di rialzare la testa e ripartire. Se già una volta il Leicester è riuscito a stupire il mondo del calcio, allora può farlo di nuovo.
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