Nel momento più buio degli ultimi anni, il Leicester trova un giorno per tornare a sorridere. In occasione del 10°anniversario della conquista del primo storico titolo, le Foxes hanno organizzato una giornata di festa con tutti i loro tifosi e con ospiti molto importanti. Uno di questi è l'artefice di quella storica stagione, ovvero l'allenatore Claudio Ranieri.

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Il Leicester ritrova Ranieri: le Foxes celebrano il 10°anniversario del primo titolo

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Claudiotorna al Leicester . Non come allenatore ma come ospite d'onore. Questa mattina, infatti, le Foxes hanno organizzato un evento con tutti i tifosi per ricordare il 10°anniversario della vittoria del primo storico titolo, Era il 2 maggio 2016 quando la squadra allenata dall'exstupii il mondo intero del calcio vincendo la. Un risultato che nessuno avrebbe pronosticato.Proprio per questo, il nativo di Roma è stato invitato al King Power Stadium dove ha avuto modo di rivedere alcuni dei giocatori protagonisti di quella storia annata. Attraverso i propri canali social il club inglese ha documentato l'arrivo allo stadio di "King Claudio" con un video nel quale si vede Ranieri fare il proprio ingresso sul rettangolo di gioco, guardarsi intorno e osservare gli spalti vuoti, che gli avranno certamente riportato alla memoria le scene di gioia viste in quell'annata indimenticabile. Infine esclamare: "Good!".

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Claudio Ranieri alza il trofeo della Premier League con Wes Morgan. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Il Leicester, come ricordiamo, viene da un'annata disastrosa culminata con la dolorosa retrocessione in Terza divisione. Dopo 10 anni la situazione si è completamente capovolta, come se ormai quei giorni fossero solo un lontano ricordo. Ma adesso non è tempo per pensarci ma di rialzare la testa e ripartire. Se già una volta il Leicester è riuscito a stupire il mondo del calcio, allora può farlo di nuovo.