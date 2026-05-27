Kasper Schmeichel ha annunciato il suo ritiro: una carriera ricca di soddisfazioni, tra Leicester, Nizza, Anderlecht e Celtic
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L'avventura sportiva di uno dei portieri più iconici dell'ultima generazione calcistica è ufficialmente giunta al suo termine. Kasper Schmeichel si ritira dal calcio giocato. L'estremo difensore danese ha infatti annunciato la fine definitiva della sua lunga carriera all'età di 39 anni. La motivazione principale che ha spinto il giocatore a prendere questa decisione è legata a un grave infortunio alla spalla.
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Le parole del portiere daneseL'annuncio ufficiale del ritiro è arrivato durante un'intervista rilasciata ai microfoni della rete TV2 Sport. L'ex portiere, diventato celebre per il memorabile trionfo in Premier League con il Leicester guidato da Ranieri nel 2016, ha comunicato al pubblico la sua scelta definitiva. Le parole in merito al proprio futuro sono state estremamente chiare: "Quando il mio contratto con il Celtic scadrà a giugno, mi ritirerò dal calcio professionistico".
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La carriera di Schmeichel
Ripercorrendo le tappe più recenti del suo lungo percorso sportivo, ricordiamo che, dopo aver detto addio al Leicester City nell'anno 2022, Schmeichel ha continuato a difendere la porta di importanti club europei. Ha giocato nel Nizza, nell'Anderlecht e, più recentemente, nel Celtic.
Ormai prossimo a spegnere quaranta candeline, Kasper Schmeichel può certamente essere orgoglioso fino all'ultimo istante della sua immensa carriera calcistica. Questo perché si è laureato Campione di Scozia proprio in questa stagione. Ha raggiunto questo traguardo nonostante il grave infortunio non gli abbia permesso di aiutare i propri compagni di squadra durante tutta la seconda parte della stagione.
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