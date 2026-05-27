Kasper Schmeichel ha annunciato il suo ritiro: una carriera ricca di soddisfazioni, tra Leicester, Nizza, Anderlecht e Celtic

Samuele Dello Monaco
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L'avventura sportiva di uno dei portieri più iconici dell'ultima generazione calcistica è ufficialmente giunta al suo termine. Kasper Schmeichel si ritira dal calcio giocato. L'estremo difensore danese ha infatti annunciato la fine definitiva della sua lunga carriera all'età di 39 anni. La motivazione principale che ha spinto il giocatore a prendere questa decisione è legata a un grave infortunio alla spalla.

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Le parole del portiere danese

L'annuncio ufficiale del ritiro è arrivato durante un'intervista rilasciata ai microfoni della rete TV2 Sport. L'ex portiere, diventato celebre per il memorabile trionfo in Premier League con il Leicester guidato da Ranieri nel 2016, ha comunicato al pubblico la sua scelta definitiva. Le parole in merito al proprio futuro sono state estremamente chiare: "Quando il mio contratto con il Celtic scadrà a giugno, mi ritirerò dal calcio professionistico".
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Il portiere ha poi approfondito le ragioni mediche dietro questa scelta obbligata, spiegando i dettagli del suo problema fisico e delle valutazioni cliniche effettuate. Ha infatti aggiunto durante l'intervista: "Ho consultato diversi chirurghi e specialisti riguardo alla mia spalla, e mi hanno spiegato che non dovrei aspettarmi di giocare di nuovo ai massimi livelli". Ha infine concluso la sua attenta e sentita riflessione affermando con consapevolezza: "Ci ho pensato molto, ma credo che sia il momento giusto".

La carriera di Schmeichel

Ripercorrendo le tappe più recenti del suo lungo percorso sportivo, ricordiamo che, dopo aver detto addio al Leicester City nell'anno 2022, Schmeichel ha continuato a difendere la porta di importanti club europei. Ha giocato nel Nizza, nell'Anderlecht e, più recentemente, nel Celtic.

Schmeichel infortunio
BOLOGNA, ITALIA - 22 GENNAIO: Kasper Schmeichel del Celtic FC durante la settima giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2025/26 tra Bologna FC 1909 e Celtic FC allo Stadio Renato Dall'Ara il 22 gennaio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ormai prossimo a spegnere quaranta candeline, Kasper Schmeichel può certamente essere orgoglioso fino all'ultimo istante della sua immensa carriera calcistica. Questo perché si è laureato Campione di Scozia proprio in questa stagione. Ha raggiunto questo traguardo nonostante il grave infortunio non gli abbia permesso di aiutare i propri compagni di squadra durante tutta la seconda parte della stagione.

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