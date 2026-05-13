Per il PSG può essere il giorno del tricolore. La squadra di Luis Enrique scenderà in campo questa sera allo stadio Bollaert-Delelis contro il Lens, sfida valida per il recupero della 29^giornata di Ligue1, vale a dire la partita che lo scorso aprile ha suscitato mille polemiche per la richiesta da parte dei parigini di rinviarla dato il loro impegno in Champions League. A Dembelé e compagni basta un pareggio per assicurarsi la vittoria del campionato francese.

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PARIGI, FRANCIA - 2 NOVEMBRE: Lee Kang In #19 del Paris Saint-Germain tira in porta contro Malang Sarr #20 del RC Lens durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Racing Club de Lens al Parc des Princes il 2 novembre 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Lens-PSG, la partita delle mille polemiche: dati e statistiche

Le @PSG_inside a un titre à décrocher sur la pelouse de son dauphin 🏆#RCLPSG pic.twitter.com/D8aN5X08qO — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 13, 2026

Dopo quasi un mese va in scena quella che avrebbe dovuto essere la sfida per la. In un certo senso lo è ma le due squadre non sono più separate da un punto, anzi. Questa sera la partita tra Lens-PSG può vedere la squadra di Luisconquistare il campionato, il quinto consecutivo, anche solo pareggiando dati i sei punti di vantaggio sui Artésiens. All'andata finì 2-0 per i parigini con protagonista, autore di una doppietta.

Ma la partita di questa sera può rappresentare una vera e propria insidia per il PSG, non solo per l'andamento dei padroni di casa in stagione. Il Lens, infatti, rappresenta la compagine che ha totalizzato più punti nelle sfide casalinghe, mentre i rossoblù hanno dalla loro parte il miglior rendimento in trasferta. Si prospetta dunque una partita molto serrata.

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Quella di questa sera sarà la sfida numero 95 tra Lens e PSG. Al momento il bilancio vede un netto dominio degli ospiti con 48 successi contro i 25 dei rosso-oro. 21 sono invece i pareggi. Ovviamente anche il numero di reti tende a favore dei parigini: 169-121. Come accennato, all'andata è finita 2-0 per la squadra di Luis Enrique che, in questo modo, ha conquistato la settima vittoria di fila contro la compagine di Lens: 6 in Ligue1 e una nella Coppa di Francia. L'ultimo successo degli Artésiens risale al Capodanno del 2023, quando vinsero 3-1 grazie alle reti di Frankowski, Openda e Claude-Maurice. In mezzo il momentaneo pareggio di Ekitiké.

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