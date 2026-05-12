Dove vedere Lens-Paris Saint-Germain in diretta tv e streaming gratis

Il 13 maggio alle 21:00 c'è la partita più importante della Ligue 1. Allo Stadio Bollaert-Delelis arriva il Paris Saint-Germain, che in questo momento vanta sei punti in più rispetto al Lens di Florian Thauvin. Vincere vorrebbe dire mettere il punto esclamativo sulla lotta al titolo, perdere riaprirebbe ogni scenario, nonostante non permetterebbe il primo posto. Per scoprire come seguire il match, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LENS-PARIS SAINT GERMAIN SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Lens si presenta alla sfida della trentaseiesima giornata di campionato con due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite. Risultati che lo hanno leggermente allontanato dal Paris Saint-Germain, che nelle stesse quattro giornate ha collezionato dieci punti. Il Lens è riuscito nella grandissima impresa di tenere vivo il campionato contro la squadra di Luis Enrique, che in Europa ha mostrato nuovamente tutta la sua forza, eliminando il Bayern Monaco e raggiungendo la finale contro l'Arsenal di Arteta. Il club parigino è nettamente favorito per la sfida, anche se si presenterà molto probabilmente con alcune riserve per preservare i titolari in vista dell'ultimo atto della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Le probabili formazioni di Lens-Paris Saint-Germain

I padroni di casa, allenati da Sage, scendono in campo con il loro consueto modulo, un 3-4-2-1 in cui Edouard sarà coadiuvato da Thomasson e Thauvin, ex Udinese leader tecnico della squadra francese. I parigini invece approcceranno al match senza Kvaratskhelia, oggi tra gli attaccanti più letali di tutta Europa. Ci sarà, invece, Dembélé.

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangaré, Bulatovic, Udol; Thauvin, Thomasson; Edouard. All. Pierre Sage.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique.

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