La squadra di Pierre Sage ha subito lanciato un duro comunicato in risposta alla decisione presa dalla Federazione. La sfida si giocherà il 13 maggio

Mattia Celio Redattore 26 marzo - 17:43

Scoppia la polemica in Ligue1 per il rinvio della sfida Lens-PSG, partita chiave per l'assegnazione del titolo. In un campionato aperto come non si vedeva da anni, i parigini arrivano alla sosta per le Nazionali con una partita in meno ma in testa alla classifica con una sola lunghezza di vantaggio sugli Artésiens. Inizialmente in programma il 12 aprile, lo scontro diretto verrà disputato al 13 maggio.

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Lens-PSG, accolta la richiesta dei parigini: partita rinviata a maggio. La dura nota degli Artésiens — La notizia da tempo era nell'aria ma adesso è ufficiale. La Ligue1 ha deciso di rinviare la sfida tra Lens-PSG. Inizialmente prevista per il 12 aprile, la partita che con ogni probabilità decreterà la vincitrice del campionato si giocherà il 13 maggio. Negli ultimi giorni la squadra di Luis Enrique aveva chiesto il rinvio per potersi preparare per i quarti di finale di Champions League contro il Liverpool (andata 8 aprile a Parigi, ritorno il 14 all'Anfield). Una richiesta che ha immediatamente trovato l'opposizione dei giallorossi.

Nonostante le continue pressioni della squadra di Pierre Sage, il consiglio di amministrazione della Lega Calcio Professionistica (LFP) ha preso la decisione di accontentare i Campioni d'Europa in carica. Decisione presa a seguito di una votazione tenutasi questa mattina. Questo rinvio, inoltre, non è il primo nel corso della stagione. In occasione del doppio confronto con il Chelsea, i parigini avevano chiesto il rinvio della sfida contro il Nantes e, anche in questo caso, la richiesta è stata approvata con la differenza, però, che i Canaris non si sono opposti.

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Una volta venuto a conoscenza della decisione della LFP, il Lens ha pubblicato un comunicato sul suo profilo ufficiale, dove ha espresso la sua delusione per la "scorrettezza" da parte della Lega calcio francese: "Cambiare la data di questa partita oggi significherebbe che il Racing Club de Lens rimarrebbe senza competizioni per 15 giorni e poi dovrebbe giocare partite ogni tre giorni: un ritmo che non corrisponde a quello stabilito all'inizio del campionato". Si legge nel comunicato.

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