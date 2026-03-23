L'attuale capolista della Ligue 1, attraverso il suo presidente e allenatore, ha sottolineata che lo spostamento della partita richiesto dalla squadra di Luis Henrique potrebbe influenzare il campionato e che non intendono subire un danno simile

Vincenzo Di Chio 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 19:18)

Il Paris Saint-Germainha richiesto ufficialmente di posticipare la partita contro il Lens in Ligue 1, originariamente programmata per l'11 Aprile, tra i due incontri di Champions League contro il Liverpool (andata l'8 Aprile, ritorno il 14 Aprile). L'obiettivo del PSG è garantire più giorni di riposo ai giocatori per affrontare al meglio gli impegni europei e massimizzare le prestazioni in entrambe le competizioni.

Questa richiesta ha scaturito un dibattito acceso nel calcio francese, non solo per le tempistiche, ma anche per le implicazioni sulla corsa al titolo. In merito a questa siuazione, Joseph Oughourlian, presidente del Lens, ha commentato in maniera chiara e ironica: secondo lui, il Lens potrebbe rifiutare la proposta del Psg non per motivi sportivi ma per motivi politici.

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La richiesta di rinvio del PSG e le possibili conseguenze — La decisione finale a questa faccenda spetta al consiglio della LFP (organo che gestisce il calcio professionistico in Francia) che si riunirà giovedì per valutare se autorizzare o meno il rinvio della sfida. Come già successo per la partita contro il Nantes, il club parigino punta ad ottenere più tempo di riposo in vista dei propri impegni europei.

Se la richiesta venisse approvata, il match contro il Lens sarebbe recuperato tra la 33esima e la 34esima giornata del campionato, cioè i sabati 9 e 16 maggio, quando le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea. Lo spostamento potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica: dopo la 27esima giornata, Psg e Lens potrebbero essere separate da un solo punto, considerando che la squadra di Luis Enrique dovrà recuperare la gara contro il Nantes il 22 Aprile.

In questo scenario, la partita originariamente prevista a metà aprile assumerebbe un peso molto diverso nella lotta al titolo.

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Le reazioni del Lens — Secondo l'articolo 22 dello statuto della Ligue 1, il consiglio di amministrazione ha il potere di modificare i calendari durante la stagione, ma il tempismo della decisione ha già scaturito lamentele e discussioni tra le squadre. La richiesta del Psg è stata paragonata a quella dello Strasburgo per la partita contro il Brest, e se approvata potrebbe alterare l'andamento del campionato.

Dall'altra parte, l'allenatore del Lens, Pierre Sage, ha espresso il proprio disaccordo riguardo la richiesta del PSG: "Noi, di base, non siamo d'accordo. Capisco che avere più riposo permette di essere performanti. Lo hanno confermato durante la partita contro il Chelsea. Un club che è molto più competitivo in più competizioni. Conoscono anche i vincoli però, e noi non siamo tenuti a subire queste cose." Ha dichiarato dopo la larga vittoria di venerdi per 5-1 contro l'Angers.

Le parole del tecnico del Lens evidenziano il conflitto tra la necessità del Psg di gestire al meglio le proprie energie e il diritto delle altre squadre a non subire modifiche che possano alterare la competitività del campionato. La decisione del consiglio della LFP sarà dunque fondamentale per capire se la partita verrà rinviata e quali effetti avrà sulla Ligue 1.

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