Lens, Sage sul PSG: “Possiamo batterli, se non giocano come sanno fare”

Solo tre punti di differenza tra artesiens e parigini! Il tecnico è pronto per dare battaglia a Luis Enrique

Giammarco Probo 12 febbraio - 17:01

Uno dei campionati che sta sorprendendo in questa annata, regalando sorpassi e controsorpassi è senza dubbio la Ligue1. La sfida in Francia è tra il Lens di Pierre Sage e ovviamente il Psg di Luis Enrique. Il tecnico del Lens è intervenuto ieri su RMC, parlando apertamente delle ambizioni del club, pur sottolineando le difficoltà di fronteggiare i parigini.

Le dichiarazioni del tecnico del Lens sulla capolista PSG — La lotta tra Lens e Psg si fa sempre più rovente e importante in Francia. Le due squadra stanno dando spettacolo, facendo divertire gli appassionati e gli amanti del calcio, ribaltando di volta in volta la classifica. Il tecnico del Lens, in merito alla sua avversaria per il titolo ha rilasciato delle parole.

IL PENSIERO SUL PSG - "Il PSG si può battere a patto che non sia il vero PSG, li poi ci sono veramente poche chance. Possiamo metterli in difficoltà a tratti, ma sull’intero arco della partita sarà difficilissima .Non ho mai vinto contro il PSG, ma se potesse succedere quel giorno, sarebbe un giorno indimenticabile e memorabile per me".

LA SFIDA PER IL TITOLO -"Per competere fino in fondo dobbiamo sconfiggerli, e solo allora faremo il punto della situazione. Quattro partite dovrebbero portarci a 61 punti. Statistiche alla mano, siamo avanti, ma nulla è scontato, c'è da giocare fino alla fine e vedere chi la spunterà"

L'OBIETTIVO PRINICPALE - "L’obiettivo primario resta la qualificazione europea, e ogni vittoria viene vista come un passo verso il successo. Ogni partita vale tre punti, dobbiamo dare il massimo in campo e fuori per far felice i nostri tifosi che ci sostengono in ogni singola partita, in casa e fuori."