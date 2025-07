Levski Sofia-Braga, il pronostico di DDD: primo match in assoluto da tripla?

Levski Sofia-Braga è tra i tanti match del secondo turno di qualificazione di Europa League . La posta in palio è l'accesso alla terza fase di questa competizione, contro la vincente di Lugano-CFR Cluj. Appuntamento a giovedì 24 luglio alle 19:30 alla Vivacom Arena Georgi Asparuhov di Sofia, in Bulgaria. Qui il pronostico con relativa analisi della redazione di DDD .

Bulgari che hanno già giocato un turno di qualificazione di Europa League battendo nel doppio confronto gli israeliani dell' Hapoel Beer Sheva . Lo 0-0 maturato in casa non ha intimorito i ragazzi allenati da Julio Velazquez che hanno sfoderato un'ottima prestazione sul neutro Nyíregyháza (Ungheria) e vincendo ai calci di rigore. Nel frattempo il Levski ha iniziato ufficialmente il campionato battendo facilmente 5-0 il Montana nella prima giornata.

Pieno precampionato per il Braga, in attesa del primo match ufficiale. Dal 5 al 19 luglio i portoghesi hanno giocato ben cinque amichevoli, vincendole tutte rispettivamente contro Wolfsberger, Pacos Ferreira, Panathinaikos, Moreirense e Celta Vigo. Dieci i gol segnati finora, solo due quelli subiti.

Levski Sofia-Braga, il pronostico di DDD

Guardando il valore delle rose di Levski Sofia e Braga si potrebbe pronosticare in automatico una vittoria in trasferta dei portoghesi. La maggior esperienza in campo europeo e i talenti talenti del territorio a disposizione dell'allenatore spagnolo Carlos Vicens potrebbero essere determinanti ai fini del risultato. Nonostante tutto i bulgari sono più avanti dal punto di vista fisico e hanno già giocato diversi match ufficiali. Per svariati motivi, non ci sentiamo di dare un giudizio sui segni 1-x-2, sicuramente può essere una partita divertente.